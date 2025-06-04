В Югре пройдет Региональный фестиваль «Читающая Югра» с региональной акцией «Читаем Пушкина»
В день рождения Александра Сергеевича в Государственной библиотеке Югры в течение дня будет работать несколько площадок.
Гости смогут поучаствовать в Мастерской сказок, которая включает в себя несколько творческих мастер-классов: «Пластилиновые истории», «Волшебный мир сказок» «Золотая рыбка» (аппликация), «Кот ученый» (оригами); побывать на мастер-классе детской студии мультипликации «Шелкопряд» «Создание бесконечной бумажной истории»; попробовать свои силы в интеллектуальных играх «Путь в Тридевятое царство» и «Классные классики», «Пушкин и Морошка» (платно, доступно по Пушкинской карте), а также создать своими руками красивые поделки из гипса или оригинально расписать деревянный значок в творческой мастерской «Атмосфера» (платно, доступно по Пушкинской карте).
На встрече «По следам Пушкина» участники литературной студии «Чистый лист» в поэтической (диалоговой) форме возьмутся доказать, что стихотворения А.С. Пушкина находят отклик в современной поэзии. Участники прочитают стихотворения поэта и созвучные им стихи молодых поэтов Ханты-Мансийска.
Для любителей хороших фильмов пройдет литературный кинопоказ «Онегин».
2 июня на сайте Государственной библиотеки Югры стартует онлайн-викторина по биографии и творчеству А.С. Пушкина, в которой может принять участие любой желающий.
В муниципальных библиотеках со 2 по 6 июня округа также пройдут мероприятия, среди которых творческие мастер-классы, интеллектуальные игры, конкурсы, книжные выставки, квесты, викторины, автобиблиоквест, громкие чтения и многое другое.
Подробную программу по округу можно посмотреть здесь.
Контактное лицо для получения дополнительной информации: Олеся Васильевна Жернова, заведующий отделом внешних коммуникаций, 8(3467) 33-33-21 (доб. 341).
Ждем всех заинтересованных 6 июня 2025 по адресу: ул. Мира, 2, Окружная библиотека. Всегда Ваша – Государственная библиотека Югры
Приходите: ул. Мира, 2
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