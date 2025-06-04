Югорчан приглашают присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти»
С 10 по 22 июня 2025 года на территории Югры, как и во всех субъектах России, пройдет Всероссийская онлайн-акция «Свеча памяти». Акция проводится в честь памятной даты – Дня памяти и скорби и направлена на сохранение исторической памяти о Великой Победе в годы Великой Отечественной войны.
Акция «Свеча памяти» проводится с 2004 года. По традиции в этот день жители всех субъектов страны выходят на улицу и зажигают свечи – в память о тех, кто так и не вернулся домой с поля боя.
Одним из ключевых тематических проектов Дня памяти и скорби является Всероссийская онлайн-акция «Свеча памяти». На протяжении последних пяти лет принять участие в ней можно и в онлайн-формате. Для того, чтобы стать участников онлайн-акции необходимо пройти по адресу: деньпамяти.рф (https://www.деньпамяти.рф/) и на основной странице сайта нажать кнопку «Зажечь свечу памяти». Все желающие могут оказать персональную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, собранные средства позволят обеспечить ветеранов необходимой медицинской поддержкой: современными слуховыми аппаратами, услугами сиделок на дому, медицинскими кроватями и инвалидными колясками. В 2024 году участники онлайн-акции «Свеча памяти» зажгли 908 738 виртуальных свечей и пожертвовали 1 359 817 рублей на помощь ветеранам Великой Отечественной войны.
Цель проведения Всероссийской акции «Свеча памяти» - сохранение исторической памяти о Великой Победе нашего народа с помощью вовлечения граждан Российской Федерации в памятные мероприятия, тем самым сохраняя преемственность поколений россиян. Проведение акции в онлайн формате позволит большому количеству жителей различных регионов страны присоединиться к общенациональному Дню памяти и скорби и почтить память героев.