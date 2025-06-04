120 кг рыбной продукции в сутки: в ХМАО новый резидент АЗРФ построит рыбоперерабатывающий цех и наладит поставки в местные торговые сети
Национальная община «ПОЛЮС» в статусе резидента Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) в 4 квартале 2026 года откроет в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа цех по переработке рыбы. Основной продукцией, поставляемой в местные торговые сети и на рынки региона, станет выловленная в реке Обь замороженная и копченая рыба разных видов. Объемы производства составят 120 кг в стуки. Общий объем инвестиций в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) составляет 3,5 млн рублей.
«Проект направлен на организацию полного цикла переработки рыбы. В стуки мы планируем выпускать до 100 килограммов замороженной рыбы в брикетах и до 20 килограммов копченой, вяленой и сушеной рыбы. Основные инвестиции будут направлены на закупку и монтаж рефрижераторного контейнера и блок-форм для заморозки рыбы, модульного цеха для холодного и горячего копчения», - сообщил Станислав Ослин, генеральный директор ООО КФХ (НО) «ПОЛЮС».
По его словам, новое производство обеспечит местный рынок качественной рыбной продукцией. Использование современных технологий позволит сохранить свежесть и вкус рыбы.
«Как резидент АЗРФ, компания имеет возможность пользоваться налоговыми льготами - нулевыми ставками на прибыль, имущество и землю, компенсировать страховые взносы в размере 75%. Работа без налогов в первые годы и другие меры господдержки позволяют предпринимателям в Арктике успешно реализовывать проекты и вводить предприятия в работу в намеченные сроки, а также крепко встать на ноги, перейдя на этап операционной деятельности. КРДВ совместно с регионами АЗРФ сопровождает резидентов, помогает решать возникающие в ходе реализации бизнес-инициатив вопросы, оказывает административную поддержку», - отметила директор департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов АЗРФ КРДВ Анастасия Жук.
По соглашениям с КРДВ резиденты АЗРФ реализуют 931 инвестиционный проект, бизнес вкладывает 1,04 трлн рублей, создает 29,5 тыс. рабочих мест. Фактически в экономику российской Арктики резиденты вложили 181,2 млрд рублей, создали 11,7 тыс. рабочих мест, ввели в работу более 240 предприятий. Подробнее о преференциальном режиме АЗРФ можно узнать на сайте КРДВ https://arctic.erdc.ru