В Югре идёт подготовка к проведению фестиваля военно-исторической реконструкции «Рубеж»
В 80-летию Великой Победы в Советском районе идёт подготовка к проведению масштабного фестиваля «Военно-историческая реконструкция «Рубеж».
«Проект регионального общественного движения «Мы вместе» стал победителем конкурса на грант губернатора Югры и сейчас находится в активной фазе реализации — идёт подготовка как мероприятий фестиваля, так и территории для их проведения — силами общественников, волонтеров, в том числе курсантов военно-патриотического клуба «Святая Русь»»,— сообщил Олег Васянин, руководитель
муниципального автономного учреждения дополнительного образования Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича.
В программе фестиваля пройдут реконструкция боя воинов Древней Руси (IX-XI век), военно-историческая реконструкция событий первой мировой войны (1914-1918 годы), военно-историческая реконструкция эпизода Великой Отечественной войны, военно-историческая реконструкция эпизода войны в Афганистане, военно-историческая реконструкция эпизода специальной военной операции
Место проведения реконструкции — напротив пожарной части по улице Киевской в городе Советском. Дата проведения — 21 июня 2025 года.
Подробная информация о предстоящем фестивале — в группе фестиваля «Рубеж»: https://clck.ru/3MTa9w