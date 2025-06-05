Гонки на обласах пройдут в первые выходные июля в протоке реки Горная в Ханты-Мансийске
В правительстве Югры прошло рабочее совещание под председательством заместителя губернатора Югры Елены Майер, где обсуждали подготовку к международным соревнованиям на Кубок Губернатора Югры по гребле на обласах.
На заседании утвердили ключевые решения по организации этносостязаний. Так, выбрали дату соревнования – Кубок Губернатора Югры по гребле на обласах пройдет 5-6 июля. Местом проведения станет микрорайон «Восточный» в протоке реки Горная
В заплывах примут участие порядка 270 спортсменов. Югра ждет гостей из Алжира, Беларуси, Ирана, Израиля, Казахстана, Камеруна, Китая, Киргизии, Марокко, Сирии, Туниса, Турции, Туркменистана, Уганды, Узбекистана.
Для комфорта местных жителей организуют трансфер, чтобы каждый смог легко добраться до места старта и вернуться обратно в город.
По традиции, Югра приготовит насыщенную культурную программу: танцевальные выступления, незабываемый обряд поклонения Водному Духу, мастер-классы, вкуснейшие угощения и много интересных конкурсов.
Этносостязания впервые прошли в автономном округе как региональный турнир и спустя время выросли до международного уровня, став ярким, значимым спортивным событием для региона. Это этнофестиваль, на который интересно приехать из других регионов, чтобы посмотреть на колорит народов Югры.