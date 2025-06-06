Победители Межрегионального фестиваля фольклорных коллективов «Русь» отправляются в Гала-тур!
С 6 по 8 июня жителей Ханты-Мансийского района яркими творческими номерами порадуют Фольклорный ансамбль «РадовесЪ» (г. Тюмень), Народный самодеятельный коллектив ансамбль «Медовуха», (г. Березовский Свердловская область), Ансамбль казачьей песни «Казачья весть» (с. Уват Тюменская область), Заслуженный коллектив народного творчества 0бразцовый художественный коллектив фольклорный ансамбль «Добро» (г. Нижневартовск), Образцовый художественный коллектив Ансамбль народной музыки «Скоморохи» (г.п. Барсово Сургутский район).
Гастрольный тур станет завершающим событием Фестиваля, ему предшествовали конкурсный этап и трансляция Гала-концерта на портале Культура РФ в День славянской письменности и культуры.
Задача тура – познакомить югорчан, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях, с лучшими коллективами России, популяризирующими русскую и казачью народные культуры. В прошлом году победителей Фестиваля тепло встречали в населённых пунктах Октябрьского района.
В этом году Окружной Дом народного творчества Югры принял более 400 заявок из 46 регионов нашей страны от желающих участвовать в Межрегиональном фестивале фольклорных коллективов «Русь».
Вместе с творческими коллективами будет работать научно-исследовательская экспедиция «Славянский ход». В центре внимания экспедиции - сохранившиеся фольклорные традиции русских старожилов и переселенцев. Собранный материал в перспективе станет основой для работы по дополнению Реестра объектов нематериального этнокультурного достояния Югры. Особо ценные объекты будут рекомендованы для включения в федеральный реестр.