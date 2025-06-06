Юные знатоки из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прошли в финал Турнира по спортивному «Что? Где? Когда?» Знание.Игра среди школьников и студентов колледжей
Команды средней школы № 46 с углубленным изучением отдельных предметов г. Сургута и гимназии «Лаборатория Салахова» г. Сургута прошли в финал Турнира по спортивному «Что? Где? Когда?» Знание.Игра среди школьников и студентов колледжей. Они и еще 73 команды эрудитов из 36 регионов России встретятся 24 июня в Москве, в Национальном центре "Россия". Всего для участников второго сезона масштабнейшего интеллектуального соревнования было организовано 5 отборочных игр, серия партнерских турниров, а также онлайн-кубок Знание.Игра. Турнир проводится Обществом «Знание» по лицензии правообладателя ООО «Телекомпания "Игра-ТВ"».
Вместе со знатоками из средней школы № 46 г. Сургута с углубленным изучением отдельных предметов и гимназии «Лаборатория Салахова» г. Сургута в финале примут участие 13 команд, показавших лучшие результаты в ходе отборочных игр, 20 команд-лидеров партнерских турниров, организованных по лицензии правообладателя ООО «Телекомпания "Игра-ТВ"», а также 40 команд, прошедших отбор по итогам онлайн-кубка Знание.Игра.
«Финал Чемпионата Знание.Игра – это всегда особенное, масштабное, яркое событие. Мы соберем в Национальном центре «Россия» самых эрудированных школьников и студентов колледжей со всей страны. Я очень рад, что нам удалось создать проект, который объединил сотни тысяч увлеченных молодых людей – внимательных к деталям, умеющих работать в команде и быстро принимать решения. Мы видим, как у участников проекта загораются глаза, как они становятся еще увереннее, сплоченнее, находят друзей. Для нас очень важно создавать возможности для развития и реализации молодых людей. Считаю, что это инвестиция в будущее страны. Хочу поблагодарить партнеров проекта, в том числе Госкорпорацию «Росатом», за поддержку наших просветительских инициатив», — рассказал генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.
По результатам финальной игры Турнира будут награждены 10 команд: 1 абсолютный победитель состязания, а также 9 призеров. Все они получат ценные подарки от партнеров события. В новом сезоне генеральным партнером Турнира по спортивному «Что? Где? Когда?» Знание.Игра среди школьников и студентов колледжей выступает Госкорпорация Росатом.
Напомним, что начало новому сезону Турнира по спортивному «Что? Где? Когда?» Знание.Игра среди школьников и студентов колледжей положила серия отборочных игр, проходивших каждую неделю с 30 апреля по 28 мая 2025 года. Вместе с этим были организованы партнерские турниры правообладателя бренда ООО «Телекомпания "Игра-ТВ"». Дополнительной возможностью пройти в финал стал онлайн-кубок Знание.Игра, в котором могли принять участие все, кто еще не присоединился к Турниру на тот момент.
Турнир по спортивному «Что? Где? Когда?» Знание.Игра проходит не только для школьников и студентов колледжей, но и для всех любителей интеллектуальных игр старше 18 лет. Они также поборются за право выйти в финал в рамках отборочных игр, которые проходят каждую неделю с 12 мая. В финале, который состоится в 2026 году, встретятся лидеры отборочных состязаний, партнерских турниров и онлайн-кубка. Более того, в новом сезоне интеллектуальное состязание вновь проходит в направлении викторин. В нем команды до 5 человек смогут проверить свою логику и фактические знания в вопросах разнообразного формата, от ребусов до шарад. В этом направлении состязание также пройдет в двух возрастных категориях: «вузы» и «школы и колледжи».
Подробная информация об интеллектуальных соревнованиях размещена в сообществе Знание.Игра в социальной сети ВКонтакте.