Отделение СФР по ХМАО - Югре с начала года оказало югорчанам более 145 тысяч услуг
8 июня в России празднуют День социального работника, объединяющий неравнодушных, отзывчивых и милосердных людей, которые видят свое призвание в помощи тем, кто в ней нуждается. Среди клиентов Отделения есть люди старшего поколения, ветераны, люди с инвалидностью, семьи с детьми и многие другие, кому необходима поддержка и забота государства. С начала года региональное Отделение оказало югорчанам 147 110 услуг.
Наиболее востребованными среди них являются справки по различным выплатам и пособиям. Например, сведения из пенсионного счета или электронной трудовой книжки, информация о положенных выплатах и сведения об остатке материнского капитала. Для удобства югорчан практические все такие услуги переведены в электронный формат и доступны на портале госуслуг.
На данный момент Отделение СФР по ХМАО – Югре оказывает более 100 услуг на портале. Ими можно воспользоваться в удобном формате не выходя из дома. При этом региональное Отделение СФР сохраняет разные каналы обслуживания. Гражданин может прийти в любую клиентскую службу Отделения фонда или в МФЦ.
Социальная сфера планомерно меняется и совершенствуется. Все больше югорчан получают различные виды социального страхования, размеры выплат растут, запускаются новые социальные проекты. Кроме того, становится проще получить помощь от государства.
Для югорчан, которым удобнее получать услуги лично, по всему региону продолжают работать клиентские службы Отделения СФР по ХМАО – Югре. Территориальные офисы принимают граждан по усовершенствованному стандарту. Единый подход к предоставлению услуг основан на принципах клиентоориентированности. В соответствии с ним, отделения оснащены всем необходимым для обслуживания: залами ожидания, приема и информирования, а также цифровым пространством с терминалом получения услуг.
По всем возникшим вопросам вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
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Социальный фонд России по ХМАО – Югре