В Югре проходят мероприятия всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией»
В рамках всероссийской ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Югре провели для юных жителей округа, отдыхающих в детских летних оздоровительных лагерях, познавательные экскурсии, встречи, соревнования и конкурсы.
Например, в Нижневартовске сотрудники ОМОН «Сокол-ЮГРА» вошли в состав жюри военно-спортивной игры «Победа», состоявшейся на базе Центра детского и юношеского технического творчества «Патриот».
Более 20 ребят в возрасте от 9 до 12 лет соревновались в подтягивании на перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, снаряжении магазина патронами, разборке-сборке макета АК-74, стрельбе из пневматической винтовки и выполнении нормативов по РХБ защите.
Все юные участники были награждены дипломами и сладкими призами.
Сотрудники Нижневартовского межмуниципального отдела вневедомственной охраны организовали день открытых дверей в подразделении для воспитанников подшефных образовательных учреждений. Ребята смогли поближе познакомиться со службой в Росгвардии, узнали, как обеспечивается правопорядок на улицах города и о том, как устроена охрана объектов от преступных посягательств. В холле отдела для детей была организована выставка экипировки и специальных средств, используемых экипажами Росгвардии.
В Пыть-Яхе сотрудники отдела вневедомственной охраны во взаимодействии с педагогами средней школы № 4 организовали экскурсионно-познавательный тур для учащихся среднего звена, в том числе и детей сотрудников, в Тобольск.
Как сообщает пресс-служба ведомства, ребята посетили Тобольский кремль — уникальное сооружение, которому нет аналогов в Сибири, монументальный оборонительный комплекс постройки XVII-XVIII веков, где увидели 7 сохранившихся башен высотой свыше 11 метров, старинный гостиный двор, архиерейский дом и конюшни.
Участники поездки также посетили музей «Тюремный замок», где содержались ссыльные и пересыльные арестанты Российской Империи и музей семьи императора Николая II.
Незабываемая поездка в исторический город стала ярким увлекательным событием для ребят в период школьных каникул.