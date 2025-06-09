Югорчан призывают успеть выбрать новую точку притяжения в своем городе
Жители Югры! Не упустите шанс проголосовать за проект благоустройства вашего любимого места для отдыха и прогулок. Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для обновления в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершается уже скоро.
У вас есть время до 12 июня, чтобы отдать свой голос на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. От Югры в голосовании участвуют 52 проекта из 15 муниципалитетов. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, будут благоустроены в 2026 году.
Всего можно выбрать один город, в каждом из которых представлено по несколько проектов: это велодорожки, новые общественные территории, скверы, парки и аллеи.
Федеральный проект ФКГС действует с 2017 года и направлен на улучшение качества городской среды, а также на вовлечение жителей в процесс ее развития. Инициатива реализуется по поручению Президента России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».