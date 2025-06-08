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Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатор Югры поздравил с профессиональным праздником социальных работников региона

08.06.2025

Руслан Кухарук обратился со словами поздравлений и благодарности к работникам сферы социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, назвав труд людей этой профессии неоценимым — это ежедневная поддержка тем, кто в ней особенно нуждается, это помощь в преодолении трудностей, обретении надежды и веры в лучшее.

В Ханты-Мансийском автономном округе округе трудятся около 6,5 тысяч социальных работников.

Правительство Югры, подчеркнул глава региона, уделяет особое внимание развитию системы социальной защиты населения

«Ваша роль в этом — определяющая. Мы стремимся создавать условия для вашего профессионального роста, обеспечивая необходимыми ресурсами и поддерживая инициативы, направленные на улучшение качества жизни жителей региона»,— отметил Руслан Кухарук, пожелав работникам социальной сферы автономного округа крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и благополучия.

«Пусть ваша работа приносит удовлетворение и радость, а доброта всегда находят отклик в сердцах тех, кому вы помогаете!» — отметил Руслан Кухарук. 

ugra-news.ru

08.06.2025

08.06.2025