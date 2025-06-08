Губернатор Югры поздравил с профессиональным праздником социальных работников региона
Руслан Кухарук обратился со словами поздравлений и благодарности к работникам сферы социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, назвав труд людей этой профессии неоценимым — это ежедневная поддержка тем, кто в ней особенно нуждается, это помощь в преодолении трудностей, обретении надежды и веры в лучшее.
В Ханты-Мансийском автономном округе округе трудятся около 6,5 тысяч социальных работников.
Правительство Югры, подчеркнул глава региона, уделяет особое внимание развитию системы социальной защиты населения
«Ваша роль в этом — определяющая. Мы стремимся создавать условия для вашего профессионального роста, обеспечивая необходимыми ресурсами и поддерживая инициативы, направленные на улучшение качества жизни жителей региона»,— отметил Руслан Кухарук, пожелав работникам социальной сферы автономного округа крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и благополучия.
«Пусть ваша работа приносит удовлетворение и радость, а доброта всегда находят отклик в сердцах тех, кому вы помогаете!» — отметил Руслан Кухарук.