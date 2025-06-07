Губернатор Югры поздравил с профессиональным праздником социальных работников региона
Академия «Добрино» и Добро.рф обучат 120 сотрудников Добро.Центров в Югре — в Ханты-Мансийске пройдет обучающий интенсив для представителей Добро.Центров, присоединившихся к экосистеме Добро.рф менее года назад, а также для руководителей и сотрудников, недавно приступивших к исполнению своих обязанностей.
Основная цель интенсива – развитие команд Добро.Центров, которые становятся проводниками преобразований в муниципальных образованиях, развивают гражданское общество (волонтерское движение, некоммерческие организации) и помогают лидерам социальных изменений.
Участники из разных уголков России за несколько дней изучат стандарт деятельности Добро.Центра, познакомятся с успешными действующими практиками, переосмыслят ключевые линии работы и найдут новые точки роста. Также они освоят методы взаимодействия с местными сообществами, органами власти, партнёрами и разработают полезные идеи для реализации в своем регионе.
Программа мероприятия направлена на углубление знаний и навыков в области гражданских инициатив и включает в себя мастер-классы, тренинги и сессии по обмену опытом. Участники смогут не только получить новые знания, но и наладить полезные контакты в рамках нетворкинг-программ.
По окончанию интенсива участники научатся позиционировать свои центры как центры общественного развития, освоят основные требования и стандарты Добро.Центров, поймут потребности благополучателей и научатся эффективно взаимодействовать с местными сообществами, получат знания о ресурсах для развития гражданских инициатив на уровне муниципалитета.
Ожидается, что среди полезных результатов программы для всех жителей России повысится уровень услуг, предоставляемых центрами общественного развития, увеличится количество полезных проектов и решений в регионах и городах, а также улучшится качество жизни в перспективе.
Напомним, что после двух интенсивов, успешно прошедших в 2024 году в Югре, более 200 участников из разных регионов России создали системный план развития общественных центров на ближайший год в своих городах.
Официальное открытие обучающего интенсива с ключевыми спикерами пройдет 7 июня в 15:00 в большом зале культурно-досугового центра «Октябрь», город Ханты-Мансийск (внимание: возможны изменения в программе).
Регистрация на мероприятие закрыта, информирование о старте приема заявок проводилось через официальный телеграм-канал для Добро.Центров и электронные почты ДЦ.