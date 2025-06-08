Пятый сезон Международной премии #МЫВМЕСТЕ принимает заявки от общественных лидеров
Заявочная кампания международного конкурса продлится до 23 июня на сайте премия.мывместе.рф.
Премия #МЫВМЕСТЕ собирает и отмечает добровольцев, гражданских активистов и общественных лидеров, представителей НКО, а также бизнеса. Для победителей открываются возможности для масштабирования своих проектов, в получении помощи от экспертов и наставников, а также участия в программах акселерации, ПМЭФ и других событиях. Предусмотрено традиционно путешествие по регионам России, медиаподдержка и продвижение.
В этом году Премия объявила о четырех категориях в рамках национального трека: «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория» и 12 номинациях. Есть и новинки: «Устойчивое будущее» за вклад в охрану природы и сбережение окружающей среды, «Поколение добра» для поддержки социальных проектов юных добровольцев от 14 до 17 лет и специальная номинация «Вместе сильнее», в которой отметят совместные социальные проекты между государством, НКО, бизнесом и СМИ.
Международный трек Премии в этом году посвятили социальному партнерству в целях глобального развития.
Награждение победителей пройдет в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве в декабре 2025 года.
Напомним, международная Премия #МЫВМЕСТЕ – флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований. Идея проекта появилась в 2020 году на встрече с Президентом России Владимиром Путиным с волонтерами Общероссийского проекта взаимопомощи «МыВместе». С тех пор ежегодно в Премии принимают участие добровольцы и активисты со всей страны, представители бизнеса и некоммерческих организаций, а с 2024 года подключились также российские регионы и муниципалитеты.
За предыдущие четыре сезона в Премии приняли участие более 145 тысяч заявок.
Учредителем Международной Премии #МЫВМЕСТЕ стало Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), организатором – экосистема Добро.рф.
В прошлом году Югра проявила себя как один из лидеров по числу инициатив-победителей регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ. От региона подали более 470 инициатив для участия в премии, из которых отметили 36: среди них Ханты-Мансийская государственная медицинская академия, которая заняла третье место, и команда Югорского государственного университета, которую признали финалистом с проектом «Запомните их имена».