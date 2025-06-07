Ученым нужна помощь югорчан в учете краснокнижных журавлей
Стартовала всероссийская акция по учёту редких видов птиц – стерха и серого журавля, занесённых в Красную книгу России.
Учёным в ходе учета исчезающих видов птиц может потребоваться помощь наблюдательных югорчан. Как присоединиться к процедуре учета?
В случае, если вы заметили в природе журавлей, поделитесь этой информацией по ссылке на Яндекс-форму.
Нужно будет указать несколько важных сведений: важна дата и примерное время, а также место, где вы видели птиц, чтобы исследователи смогли добраться на место и локализовать популяции.
Также нужно будет отметить количество особей, эти данные могут пригодиться для определения примерной общей численности.
В заключение описания напишите поведение журавлей, за которыми наблюдали.
Все эти сведения не займут много времени для оформления, но очень помогут исследователям наметить миграционные маршруты и определиться с состоянием популяций птиц, занесенных в Красную книгу России.