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Руслан Проводников отметил возвращение на профессиональный ринг громкой победой

07.06.2025

Вернувшись на профессиональный ринг, легенда Югры, сибирский Рокки Руслан Проводников победил по очкам Хосе Луиса Кастильо. Это был первый бой 41-летнего чемпиона мира после 9-летнего перерыва.

Россиянин победил единогласным решением судей в рейтинговом поединке, прошедшем в Красноярске. Победу над экс-чемпионом мира мексиканцем Хосе Луисом Кастильо он одержал единогласным решением судей.

Соперники, напомним, встретились во второй раз. В первом поединке, прошедшем в 2015 году, Проводников одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде.

41-летний Проводников в последний раз до этого боя выходил на ринг в июне 2016 года и проиграл американцу Джону Молине решением судей. После чего россиянин объявил о приостановке карьеры. Теперь в его активе 26 побед (18 нокаутом) и 5 поражений.

Руслан Проводников завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации в октябре 2013 года, выиграв у американца Майка Альварадо техническим нокаутом в десятом раунде. Но в следующем бою сенсационно проиграл по очкам считавшемуся заведомым аутсайдером американцу Крису Алгиери.

В послужном списке Хосе Луиса Кастильо, которому 51 год, теперь 66 побед (57 нокаутом), 14 поражений, 1 ничья. Он владел поясом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в 2000-2002 и 2004-2005 годах. После первого поединка с Проводниковым в 2015 году на ринг не выходил. 

ugra-news.ru

07.06.2025

07.06.2025