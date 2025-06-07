Руслан Проводников отметил возвращение на профессиональный ринг громкой победой
Вернувшись на профессиональный ринг, легенда Югры, сибирский Рокки Руслан Проводников победил по очкам Хосе Луиса Кастильо. Это был первый бой 41-летнего чемпиона мира после 9-летнего перерыва.
Россиянин победил единогласным решением судей в рейтинговом поединке, прошедшем в Красноярске. Победу над экс-чемпионом мира мексиканцем Хосе Луисом Кастильо он одержал единогласным решением судей.
Соперники, напомним, встретились во второй раз. В первом поединке, прошедшем в 2015 году, Проводников одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде.
41-летний Проводников в последний раз до этого боя выходил на ринг в июне 2016 года и проиграл американцу Джону Молине решением судей. После чего россиянин объявил о приостановке карьеры. Теперь в его активе 26 побед (18 нокаутом) и 5 поражений.
Руслан Проводников завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации в октябре 2013 года, выиграв у американца Майка Альварадо техническим нокаутом в десятом раунде. Но в следующем бою сенсационно проиграл по очкам считавшемуся заведомым аутсайдером американцу Крису Алгиери.
В послужном списке Хосе Луиса Кастильо, которому 51 год, теперь 66 побед (57 нокаутом), 14 поражений, 1 ничья. Он владел поясом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в 2000-2002 и 2004-2005 годах. После первого поединка с Проводниковым в 2015 году на ринг не выходил.