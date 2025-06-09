Отделение СФР по ХМАО – Югре с начала 2025 года назначило единое пособие родителям 60 318 детей и 1 949 беременным женщинам
С начала этого года Отделение СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре назначило единое пособие родителям 60 318 детей до 17 лет и 1 949 беременным женщинам. Пособие устанавливается в формате социального казначейства. Это значит, что гражданам, как правило, достаточно подать заявление через портал Госуслуг. Остальные сведения специалисты фонда проверят в рамках межведомственного взаимодействия.
Напомним, что претендовать на единое пособие могут родители, которые являются гражданами РФ и постоянно проживают в России. При оформлении пособия применяется комплексная оценка нуждаемости семьи, учитываются доходы, имущество, а также занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.
Размер пособия зависит от доходов семьи. Он может составлять в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на ребенка — 50% (10 643 рубля), 75% (15 964,5 рубля) или 100% (21 286 рублей) регионального прожиточного минимума на детей. Для беременных, вставших на учет в ранние сроки, — 50% (11 582,5 рубля), 75% (17 373,75 рубля) или 100% (23 165 рублей) регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.
Согласно правилам, единое пособие назначается на 12 месяцев. Чтобы продлить выплату еще на год, семье необходимо заново подать заявление. Сделать это можно заранее — в течение месяца до конца срока выплаты.
«С 2025 года в правила назначения единого пособия внесены некоторые изменения. Например, родителям стало проще оформить указанную выплату на новорожденного ребенка. Если семья уже получает выплаты на старших детей, то в случае рождения последующего ребенка региональное Отделение назначает единое пособие в беззаявительном порядке, без комплексной проверки нуждаемости и в размере, установленном предыдущим детям. Также у югорских семей появилась возможность синхронизировать сроки получения выплаты. В последний месяц периода получения единого пособия на одного из детей, семья может подать заявление на его переоформление на всех детей сразу», – рассказала Ольга Галюк управляющий Отделением СФО по ХМАО – Югре.
Подробнее о назначении единого пособия можно прочитать на сайте Социального фонда России: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/edinoe_posobie
По всем возникшим вопросам, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
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