В Югре проходят мероприятия всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией»
В рамках всероссийской ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре провели для юных югорчан, отдыхающих в детских летних оздоровительных лагерях, познавательные экскурсии и встречи, развлекательные программы, соревнования и конкурсы.
В Нижневартовске сотрудники ОМОН «Сокол-ЮГРА» вошли в состав жюри военно-спортивной игры «Победа», состоявшейся на базе Центра детского и юношеского технического творчества «Патриот».
Более 20 ребят в возрасте от 9 до 12 лет соревновались в подтягивании на перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лёжа, снаряжении магазина патронами, разборке-сборке макета АК-74, стрельбе из пневматической винтовки и выполнении нормативов по РХБ защите.
Все участники были награждены дипломами и сладкими призами!
Сотрудники Нижневартовского межмуниципального отдела вневедомственной охраны организовали день открытых дверей в подразделении для воспитанников подшефных образовательных учреждений. Ребята смогли поближе познакомиться со службой росгвардейцев, узнали как обеспечивается правопорядок на улицах города и о том, как устроена охрана объектов от преступных посягательств. В холле отдела любой желающий смог познакомиться с выставкой экипировки и специальных средств, используемых экипажами Росгвардии.
В Пыть-Яхе сотрудники отдела вневедомственной охраны во взаимодействии с педагогическим составом средней школы № 4 организовали экскурсионно-познавательный тур для учащихся среднего звена, в том числе и детей сотрудников, в первую столицу Сибири – город Тобольск.
Ребята посетили Тобольский кремль – уникальное сооружение, которому нет аналогов в Сибири, монументальный оборонительный комплекс постройки XVII-XVIII веков, где увидели 7 сохранившихся башен высотой свыше 11 метров, старинный гостиный двор, архиерейский дом и конюшни.
Участники поездки также посетили музей «Тюремный замок», где содержались ссыльные и пересыльные арестанты Российской Империи и музей семьи императора Николая II.
Незабываемая поездка в исторический город стала ярким увлекательным событием для ребят в период школьных каникул.
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