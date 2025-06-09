Жители ХМАО – Югры приняли участие в спецпоказе фильма «Русский реактор» от Общества «Знание»
Мероприятие состоялось на площадке кинотеатра «Мир» в Сургуте. Зрителями стали ветераны специальной военной операции, лекторы просветительской организации, а также все желающие. Организатором выступило Общество «Знание».
Кинопоказ прошел в рамках трека Знание.Лекторий. Фильм снят по мотивам одноименного байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» в Севастополе, а его автором является президент всероссийского мотоклуба Александр (Хирург) Залдастанов. Картина представляет собой героическую летопись главных событий России ХХ века. Стартовал показ фильма 29 февраля 2024 года на площадке Музея кино на ВДНХ в рамках проекта Общества «Знание».
«Мы искали ответы на сложные вопросы. Колеся по всей России, по бескрайним дорогам русским, мы пытались ответить – где эти энергии, которые каждый раз помогают, воскресают Россию буквально из пепла. Кроме этого, вы увидите нашу эстетику волчью, стальную эстетику, новую техническую мысль, образ сказочной машины», – отметил Александр Залдастанов.
Лента охватывает историю нашей страны, начиная со времен Октябрьской революции. По словам режиссера, «Русский реактор» – это попытка переосмысления масштаба исторических событий, повлиявших на становление современной истории России как единого и многонационального государства.
После просмотра зрители приняли участие в обсуждении картины с Александром Залдастановым. Модератором выступил заместитель главы города Сургута Виталий Малыхин. Участники встречи с интересом слушали лекторов, активно задавали вопросы. Кроме того, все желающие смогли сфотографироваться с президентом мотоклуба.
Также участники встречи дополнительно посмотрели небольшой фильм о том, как возникли «Ночные волки».
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«Знание» — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.
С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества «Знание» объединило более 30 тысяч человек. Они провели свыше 180 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8 100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий «Знания», а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,3 млрд просмотров.
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