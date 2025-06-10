Депинформтехнологий Югры – в тройке лидеров среди региональных цифровых министерств
Завершился первый финальный этап конкурса «Лучший Telegram-канал региональной Минцифры».
Друзья, благодаря вашему активному участию наш канал «Цифровая Югра» уверенно вошёл в тройку лидеров.
За время первого этапа число подписчиков главного цифрового телеграм-канала Югры выросло на 1035 человек!
Впереди – следующий этап конкурса и дальнейший отбор победителя. Оставайтесь с нами и вас ждёт море цифровых новостей, жаркие интервью и холодные цифры IT-аналитики https://t.me/ugra_it
IT-лето в Югре обещает быть интересным – уже через две недели, с 25 по 27 июня Ханты-Мансийск встречает XVI Международный IT-Форум с участием стан БРИКС и ШОС.
Победителей конкурса «Лучший Telegram-канал региональной Минцифры» объявят и наградят на форуме «Цифровая эволюция» 7–8 августа в Калуге.
#Ugra_IT #ЮграВлидерах