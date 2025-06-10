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Депинформтехнологий Югры – в тройке лидеров среди региональных цифровых министерств

10.06.2025

Завершился первый финальный этап конкурса «Лучший Telegram-канал региональной Минцифры».

Друзья, благодаря вашему активному участию наш канал «Цифровая Югра» уверенно вошёл в тройку лидеров.

За время первого этапа число подписчиков главного цифрового телеграм-канала Югры выросло на 1035 человек!

Впереди – следующий этап конкурса и дальнейший отбор победителя. Оставайтесь с нами и вас ждёт море цифровых новостей, жаркие интервью и холодные цифры IT-аналитики https://t.me/ugra_it 

IT-лето в Югре обещает быть интересным – уже через две недели, с 25 по 27 июня Ханты-Мансийск встречает XVI Международный IT-Форум с участием стан БРИКС и ШОС.

Победителей конкурса «Лучший Telegram-канал региональной Минцифры» объявят и наградят на форуме «Цифровая эволюция» 7–8 августа в Калуге.

 

#Ugra_IT #ЮграВлидерах

10.06.2025

10.06.2025