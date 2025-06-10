Ханты-Мансийский автономный округ занял первое место по проникновению услуг НПФ
В 2024 году жители Ханты-Мансийского автономного округа получили от негосударственных пенсионных фондов 14,1 млрд рублей пенсионных выплат – на 10% больше, чем годом ранее. Регион занял одно из лидирующих мест по объему выплат среди субъектов РФ и первое место по проникновению услуг НПФ. Такие данные приводят аналитики НПФ Эволюция на основе анализа статистики Банка России по выплатам негосударственных пенсионных фондов.
Основную часть выплат составили пенсии жителям ХМАО в рамках договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) – 11 млрд. рублей, это на 9% больше чем в 2023 году. 3,1 млрд рублей пришлись на выплаты в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), что на 16% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Рост объема выплат эксперты связывают с увеличением числа жителей ХМАО, достигших пенсионного возраста, а также с ростом доли граждан, имеющих право на льготы и досрочный выход на пенсию.
По оценкам аналитиков НПФ Эволюция, в ХМАО клиентами НПФ являются 34% местного населения по негосударственному пенсионному обеспечению и программе долгосрочных сбережений, а в рамках обязательного пенсионного страхования – 30%. Ханты-Мансийский автономный округ занял первое место по проникновению услуг НПФ, что обусловлено исторически более активной работой представителей НПФ.
В 2025 году показатель распространенности услуг НПФ среди жителей ХМАО качественно улучшается: все больше жителей региона привлекают преимущества программы долгосрочных сбережений.
Всего же по всей стране НПФ в 2024 году выплатили россиянам 182 млрд рублей, что на 15% превышает показатели 2023 года. Из этой суммы 113 млрд рублей пришлись на средства пенсионных резервов – выплаты по договорам НПО, а 69 млрд рублей – в рамках ОПС.
АО «НПФ Эволюция» – один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов России, входящий в ТОП-10 НПФ по объему активов. Фонд работает на основании лицензии Банка России от 08.10.2014 № 436, предоставляет услуги по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, а также является оператором программы долгосрочных сбережений. За более чем 25 лет работы фонд зарекомендовал себя как надежный партнер для крупнейших промышленных предприятий страны.