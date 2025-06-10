Почтовый катер «Связь-9» доставляет почту в отдалённые населённые пункты Югры
Речная навигация в Ханты-Мансийском автономном округе традиционно открывается в мае. В 2025 году речными маршрутами жителям отдалённых районов Югры Почта России доставила 13 тонн груза. Половина доставок — почтовые отправления, вторая половина — товары для розничной сети.
С начала нынешнего сезона Почта России выполнила уже четыре рейса: три по маршруту Ханты-Мансийск — Приобье и один из Ханты-Мансийска в поселок Алтай Кондинского района.
В удалённые территории Югры Почта доставляет письма, посылки, пенсии и товары как на ведомственном катере «Связь-9», так и с помощью транспорта АО «Северречфлот». Почтовый катер курсирует по пяти речным маршрутам, которые охватывают 25 населённых пунктов.
Самый протяжённый маршрут — Ханты-Мансийск — Приобье. Он составляет 302 км и включает восемь поселений: Октябрьское, Большой Камень, Большой Атлым, Малый Атлым, Большие Леуши, Карымкалы и Горнореченск.
Параллельно с этим почта доставляется ещё по нескольким речным маршрутам: Ханты-Мансийск — Цингалы, Ханты-Мансийск — Урманный, Урманный — Приобье. Большая их часть в сезон речной навигации совершается еженедельно. Для доставки почты также действуют две паромные переправы Приобье — Андра — Приобье и Приобье — Березово — Приобье.
Протяжённость речных маршрутов в Югре — самая длинная во всем макрорегионе Урал. Общая протяжённость рек и озёр в округе составляет почти 200 000 км.
«Несмотря на труднодоступность многих населённых пунктов Югры, Почта России оказывает жителям весь комплекс почтовых и финансовых услуг, доставляет пенсии и социальные пособия, обеспечивает товарами народного потребления. Речная навигация зависит от погодных условий и обычно завершается в конце октября. В межсезонье мы продолжим доставлять почту в труднодоступные районы Ханты-Мансийского автономного округа альтернативными способами — авиатранспортом и автомобильным транспортом высокой проходимости», — подчеркнул директор регионального управления Почты России Александр Журавлёв.