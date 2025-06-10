Росгвардейцы присоединились к Международной акции «Сад памяти» в Югре

Команда «Конданефти» впервые заняла пятую строчку в итоговом протоколе, поднявшись на две позиции по сравнению с прошлым годом. В бильярдном турнире впервые в истории Игр «Роснефти» победил представитель «Конданефти» Федор Лескин.