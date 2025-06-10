Росгвардейцы присоединились к Международной акции «Сад памяти» в Югре
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре, а также члены их семей, приняли участие в Международной акции «Сад памяти» – ежегодном масштабном экологическом проекте по высадке 27 миллионов деревьев на территории всей страны в честь каждого гражданина Советского Союза, погибшего в годы Великой Отечественной войны.
Представители Росгвардии, участники специальной военной операции, государственные и муниципальные служащие, члены общественных организаций и волонтерских движений высадили порядка 4 тысяч саженцев сосны в 75-километрах от Ханты-Мансийска в районе Верхне-Шапшинского месторождения.
Организатором мероприятия выступил Департамент недропользования и природных ресурсов Югры.
«Военнослужащие и сотрудники ведомства, их семьи активно участвуют в экологических проектах, осозновая важность сохранения природных ресурсов края и передачи исторического наследия будущим поколениям», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
За пять лет проведения акции в автономном округе высажено более 70 тысяч деревьев, в ней приняло участие свыше четырех тысяч югорчан.
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