В Ханты-Мансийске завершился отборочный этап XX летних спортивных игр «Роснефти»
Команда «Конданефти» впервые заняла пятую строчку в итоговом протоколе, поднявшись на две позиции по сравнению с прошлым годом. В бильярдном турнире впервые в истории Игр «Роснефти» победил представитель «Конданефти» Федор Лескин. Значимый результат для развития корпоративного спортивного движения в Обществе. Путь к первому месту был действительно трудным, не обошлось без поражений, тем ценнее победа. Залог успеха по мнению Федора Лескина: «Подготовка, тренировка и должный моральный настрой».
А в шахматном турнире Федор Богачук уверенно занял второе место, уступив лишь представителю «РН-Юганскнефтегаз» Вадиму Чураеву. Сам Федор считает призовое место заслуженным: «Рад за нашу команду. Принимаю участие в играх уже четвертый раз. Набирался опыта. Знакомился с сильными игроками. Думаю, в будущем буду претендовать на победу в турнире. Главное уделять время тренировкам».
Под аккомпанемент дождя прошли соревнования легкоатлетов. Женщины преодолели 500 метров, мужчины — 1000 метров.
Эльвир Шафиков на финишных 100 метрах обошел сразу четырех соперников и стал девятым. Сверх усилия наших легкоатлетов позволили занять командное 3 место среди бегунов. Успех команды базируется, по его мнению: «На единении команды. Каждый отдал на дистанции все силы. Призовое место — это лучшая мотивация тренироваться и идти к новым целям».
Для Эльвира это уже третьи игры. Причем ранее он выступал в силовом двоеборье.
И конечно все внимание участников было приковано к самому зрелищному виду программы — перетягиванию каната. Болельщики, участники команд, шум как — в финале чемпионата мира по футболу. Эмоции на пределе. Команда «Конданефти» в отборочной группе столкнулась с сильными соперниками. Поэтому основная борьба для команды развернулась за 5 место. И с этой задачей наши парни справились, не дав шансов соперникам, но оставив все силы на площадке.
Отборочный этап XX летних спортивных игр «Роснефти» завершен. Результаты уже стали историей. Участники разъехались по домам.
Но впечатлений и эмоций от этих трех соревновательных дней в Ханты-Мансийске хватит на целый год, до следующих стартов.
Развитие спорта — одно из основных направлений социальной политики «Роснефти» и ее дочерних обществ. Сотрудники «Конданефти» ежегодно принимают участие в городских состязаниях, принимают участие в сдаче норм ГТО и корпоративных стартах различного уровня.