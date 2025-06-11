В Ханты-Мансийске на форуме «Победившие болезнь» Руслан Кухарук вручил заслуженные награды выдающимся работникам здравоохранения Югры
В столице Югры в преддверии Дня медицинского работника состоялся IV Форум пациентов и медицинских работников региона «Победившие болезнь». На торжественной части события губернатор автономного округа Руслан Кухарук вручил заслуженные награды выдающимся работникам здравоохранения.
«Форум «Победившие болезнь» ежегодно объединяет врачей, пациентов, ветеранов отрасли, волонтеров и добровольцев. В этом году ключевой темой стали подвиги, которые совершают наши профессионалы сквозь года и поколения — от фронтовых врачей в годы Великой Отечественной войны до тех, кто сегодня спасает жизни в зоне спецоперации и новых регионах России», — отметил глава региона в своем телеграм-канале.
На торжественной церемонии открытия форума Руслан Кухарук вручил выдающимся специалистам медали «За заслуги перед отечественным здравоохранением», знак «За заслуги перед Югрой», почетные звания «Заслуженный работник здравоохранения Югры» и другие награды. Поздравил наших медиков с наступающим праздником, поблагодарил за самоотверженный труд от всех жителей округа.
«Символично, что форум проходит в преддверии Дня медицинского работника, это еще одна возможность сказать вам слова благодарности. В прошлом году, когда я впервые посетил этот форум, трудно было сдерживать эмоции, когда я видел сюжеты спасения людей и трогательное общение врача и пациента. И сегодня у пациентов вновь есть возможность посмотреть в глаза человеку, который спас им жизнь. В преддверии профессионального праздника я желаю вам того, что вы дарите людям каждодневно — крепкого здоровья», — отметил Руслан Николаевич.
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации за высокопрофессиональную лечебную и организационную деятельность медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» награждены: врач-методист бюджетного учреждения Югры «Медицинский информационно-аналитический центр» Сергей Чмелев и главный врач Нижневартовской районной больницы Нина Шляхтина. Кстати, сегодня, в этот торжественный день Нина Анатольевна отметила свой день рождения.
Постановлением губернатора Югры за особые заслуги в организации медицинской помощи знака «За заслуги перед Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой» удостоен руководитель группы медицинского обеспечения оперативного штаба КУ «Центр медицины катастроф» Александр Громут.
Почетные грамоты и благодарственные письма от окружной думы медикам вручил председатель Думы Югры Борис Хохряков.
После церемонии награждения участники Форума услышали 10 историй спасения. На сцену вышли выздоровевшие пациенты и задействованные в их спасении специалисты.
Цикл видеосюжетов «Победившие болезнь» будет публиковаться в аккаунтах департамента здравоохранения Югры и социальных сетях региона. Первая история выйдет в День медицинского работника, который в этом году отмечается 15 июня.