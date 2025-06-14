В Югре этим летом усиливают меры безопасности на воде
В Югре усиливают меры безопасности на воде: спасатели ежедневно патрулируют водоемы вблизи городов и сел, а также рыбацкие точки, чтобы предотвратить несчастные случаи. К сожалению, значительная часть трагедий происходит из-за пренебрежения элементарными правилами – отсутствия спасательных жилетов, купания в запрещенных местах. За полтора месяца водоемы нашего региона унесли жизни 13 человек.
Опасность диких пляжей
В летний зной в городах и поселках Югры можно наблюдать немало стихийных пляжей. Как говорит начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГИМС МЧС России по Югре Сергей Замятин, на сегодняшний день в нашем регионе задекларировано 6 официальных мест для купания. То есть владельцы этих пляжей за 30 дней до их открытия направили в Государственную инспекцию по маломерным судам (ГИМС) соответствующую декларацию. Согласно установленным правилам места для купания должны соответствовать санитарно-химическим и микробиологическим нормам, иметь необходимую инфраструктуру, спасательные посты.
В Сургуте в этом году введен запрет на купание в водоемах города из-за несоответствия воды санитарным требованиям по результатам лабораторных исследований Роспотребнадзора.
Вблизи водных объектов, небезопасных для купания, установлены знаки «Купание запрещено». Они предупреждают об опасности, которая чаще всего не видна с берега. Даже хороший пловец может запутаться в водорослях, растущих на дне, иногда там могут находиться куски арматуры, стекло, существуют опасные течения либо вода не соответствует санитарным нормам.
Водные локации патрулируют спасатели. За купание в запрещенных местах людей могут привлечь к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа.
Но в жару людей такие «мелочи» не пугают. Когда столбик термометра близится к отметке +30, югорчане из душных квартир стремятся перебраться поближе к воде, на не оборудованные для плавания места. Именно на таких диких пляжах чаще всего тонут люди. Первая трагедия нынешнего лета, связанная с купанием, произошла в окружной столице.
11 июня на линию «112» поступило сообщение от очевидца о возможно утонувшем человеке в Ханты-Мансийске, в районе затона «Северречфлота».
«Из сообщения следовало, что напротив дома на улице Объездной, 53, предположительно утонул мужчина примерно сорока лет. Компания отдыхала на берегу, люди заметили, как мужчина зашел в воду и не вышел», – рассказали в Ханты-Мансийском инспекторском отделении ГИМС МЧС РФ по Югре.
Прибывшие на место экстренные службы обнаружили тело утонувшего мужчины.
Дети тонут молча
К сожалению, в первые летние дни в Югре не обошлось без происшествий с детьми. Так с 10 июня спасатели ищут 11-летнюю девочку, которую унесло течением на протоке в окрестностях Ханты-Мансийска. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону, во вторник в районе протоки Ходовая, недалеко от садово-огороднического товарищества «Кооператор» в столице Югры, во время отдыха у воды компания подростков оказалась в опасной ситуации. «По предварительным данным, 11-летнюю девочку унесло течением». На момент публикации ее еще не нашли.
Сергей Замятин настоятельно рекомендует родителям не пускать детей на водоемы без сопровождения взрослых:
– Если дети купаются при вас, обязательно нужно наблюдать за ними, смотреть, чтобы они не заходили глубоко, далеко не заплывали, купались только в специально отведенных местах. Если стоит табличка «Купаться запрещено!» – не испытывайте судьбу сами и не разрешайте плавать в таких местах детям.
Не нужно надеяться на то, что ребенок идет на речку в компании друзей, и в случае чего ему помогут. Ведь и взрослому не всегда под силу без помощи спасателей вытащить из воды тонущего человека.
– Даже если ваш ребенок ходит в секцию по плаванию, в стрессовой ситуации он может потеряться, забыть все свои навыки, что приведет к трагическим последствиям, – предупреждает Сергей Замятин.
Трагедия, как правило, разворачивается стремительно, а погружение под воду происходит почти беззвучно. В прошлом году в Нижневартовске возле дачного поселка утонул 9-летний мальчик. В июле 2024-го в Березовском районе во время купания двое детей пошли ко дну. На помощь подоспели очевидцы: одного 12-летнего мальчика смогли реанимировать, его 11-летнего друга спасти не удалось.
В ГИМС МЧС России по Югре призывают не оставаться равнодушными, если видите детей на водоемах одних: сообщите по телефону 112, предупредите беду.
Следует знать, что бесконтрольное пребывание несовершеннолетних на водных объектах – основание для привлечения родителей к административной ответственности (ст. 5.35 КоАП РФ).
Наденьте спасательный жилет
Как отмечает Сергей Замятин, основными причинами трагедий на воде, в том числе связанными с лодками и маломерными судами, остаются купание в нетрезвом виде, отсутствие спасательных средств и пренебрежение элементарными мерами безопасности.
Действующие стандарты требуют, чтобы все маломерные суда были оборудованы спасательными жилетами. Северные реки коварны и не прощают небрежности.
Так, 8 мая этого года в Сургутском районе на реке Большой Юган перевернулась «Казанка», в которой находилось трое взрослых. Двоим удалось спастись, а один человек самостоятельно выбраться из воды не смог, его тело обнаружили спустя два дня. Очередная трагедия произошла в минувшие выходные: в Нижневартовском районе трое местных жителей перевернулись на моторной лодке, один из них утонул.
Сотрудники центра ГИМС ГУ МЧС России по Югре рекомендуют:
– Если используете лодку или маломерное судно, не выходите в плавание в нетрезвом состоянии; обязательно надевайте спасательный жилет; проверьте плавсредство на целостность; возьмите с собой средства связи (телефон в водонепроницаемом чехле, рацию); сообщите близким о маршруте и времени возвращения; не рыбачьте в одиночку – группа повышает шансы на спасение в ЧС.
Кроме того, нельзя перегружать лодку или катер. Опасно ставить борт лодки параллельно волне, так как она может опрокинуть ваше судно. Если оно перевернулось, но находится на плаву, необходимо использовать его как опору и ориентир для спасателей.
Отметим, что в Югре проводится комплексный план мероприятий по обеспечению безопасности людей на воде. С начала года подразделения ГИМС МЧС России по Югре провели 573 патрулирования. На 9 июня было вынесено 91 постановление о наложении административных штрафов на сумму почти 160 000 рублей. Одно из распространенных нарушений – отсутствие спасательных средств.
В каждом населенном пункте спасатели совместно с полицией и представителями администраций в ходе рейдов разъясняют людям опасности купания на диких пляжах и правила поведения на воде. Не пренебрегайте советами профессионалов, ведь речь идет о самом ценном – о человеческой жизни.
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Инфекции из глубины
В нескольких регионах России люди начали массово жаловаться на покраснения на коже и зуд после купания в открытых водоемах. Обследование выяснило, что любители пляжного отдыха заболели церкариозом. Эту болезнь вызывают личинки гельминтов птиц: они проникают внутрь организма, вызывая сильную аллергическую реакцию. Как сообщают «Известия», десятки россиян в Московской, Тамбовской, Нижегородской областях и в Башкирии заразились церкариозом во время купания в озерах. Симптомы появляются уже через 30 минут после контакта с зараженной водой и могут сопровождаться мышечным покалыванием. У детей зуд порой приводит к расчесыванию кожи до крови.
По словам экспертов, в непригодных для купания водоемах можно заразиться не только церкариозом, но и другими инфекциями, передающимися через воду: кишечной палочкой, сальмонеллезом, дизентерией и даже холерой. Как отмечают дерматологи, не купаться в запрещенных и не проверенных санитарными службами водоемах – лучший способ избежать заражения и отравления.
Кстати
ГИМС Югры усиливает техническое оснащение для работы на воде. Центр Государственной инспекции по маломерным судам получил современное пополнение: два патрульных катера МС0001 и два автомобиля УАЗ «Пикап». Эта техника предназначена для проведения профилактических рейдов, патрулирования, а также спасательных операций на водоемах.
Катер МС0001 – российская разработка, оснащенная всем необходимым для контроля обстановки: видеонаблюдением, навигацией, эхолотом, радиосвязью и громкоговорителем.
Катера будут использоваться в Сургутском и Ханты-Мансийском инспекторском отделениях.