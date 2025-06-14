Жителям Югры предлагают постичь природу через искусство фотографии
В Югре проходит первый окружной экологический фотоконкурс «Природа в объективе», цель которого — привлечь внимание к вопросам охраны окружающей среды и сохранению природного наследия через искусство фотографии.
Итоги конкурса будут подведены 18 сентября. Участвовать в нем могут педагоги, сотрудники и школьники от 14 лет образовательных организаций Югры.
Номинации: природные ландшафты России, небо и атмосферные явления, дикая природа России, микромир, экосистемы, человек и природа, природные текстуры и узоры.
Не упустите возможность проявить свои таланты. Прием заявок на участие продлится до 20 августа 2025 года.