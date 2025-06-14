Губернатор Югры Руслан Кухарук пожелал «Самотлорским ночам» и дальше удивлять гостей региона
Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил жителей округа с юбилеем легендарного фестиваля «Самотлорские ночи», который проходит в Нижневартовске в эти дни. Вот уже полвека этот праздник дарит незабываемые эмоции гостям и жителям региона, став символом культурного богатства Югры.
Особенно символично, что в этом году юбилей отмечает и Самотлорское месторождение. Как подчеркнул губернатор, именно благодаря открытию этой нефтяной жемчужины и подвигу первопроходцев, осваивавших Север, появился этот яркий фестиваль.
«Пусть "Самотлорские ночи" и впредь будут символом процветания Югры, местом рождения новых имен и талантов!», — пожелал Руслан Кухарук.
Фестиваль, начинавшийся как скромный праздник нефтяников, сегодня превратился в грандиозное событие, объединяющее искусство, спорт и память о трудовом подвиге югорчан.