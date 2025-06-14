Губернатор Югры Руслан Кухарук пожелал «Самотлорским ночам» и дальше удивлять гостей региона

Сегодня в России отмечается День медицинского работника. С профессиональным праздником медиков поздравил губернатор Югры Руслан Кухарук. Он подчеркнул, что этот праздник — еще одна возможность выразить благодарность людям, чьи знания, опыт и самоотверженность ежедневно спасают жизни.