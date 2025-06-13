На торжествах по случаю юбилея открытия Самотлорского месторождения губернатор Югры вручил нефтяникам награды
В Нижневартовске губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил нефтяников с 60-летним юбилеем открытия Самотлорского месторождения и вручил награды работникам топливно-энергетического комплекса. Как сообщает телеграм-канал «Югра Официально», торжественное мероприятие прошло у памятника «Покорителям Самотлора».
Руслан Кухарук отметил, что Самотлор стал всесоюзной стройкой и площадкой, на которой были применены новейшие на тот момент подходы в бурении и добыче нефти.
«Сегодня продолжатели трудовых подвигов Самотлора — новое поколение нефтяников — достойно переняли эту эстафету. Сотрудники «Самотлорнефтегаза» применяют современные технологические решения, которые позволяют продолжать славные традиции первооткрывателей», — сказал глава региона.
Руслан Николаевич обратился к ветеранам нефтяной отрасли и поблагодарил их за трудовой подвиг — создание основы для развития Западной Сибири, Югры и страны в целом.
Председатель Думы Югры Борис Хохряков отметил, что открытие и разработка Самотлора проходили в непростых условиях северного климата и быта.
«Несмотря на это, уже в 1982 году Самотлор достиг пика — было добыто около 160 млн тонн нефти за год. Этим занимались десятки тысяч нефтяников. Самотлор — символ мужества людей, величайших достижений», — подчеркнул Борис Хохряков.
На торжественном мероприятии лучшие выпускники профильных вузов принесли клятву нефтяника, пообещав работать с отдачей, трудолюбием и упорством.
Отметим, что Самотлорское нефтяное месторождение — крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире. Его история началась в 1965 году, когда разведочная скважина Р-1 дала первую нефть дебитом 300 кубометров в сутки. Уже через четыре года месторождение было введено в промышленную эксплуатацию, а в 1981 году была добыта миллиардная тонна нефти. Благодаря нефти Самотлора наша страна заняла одно из ведущих мест на мировом нефтяном рынке.