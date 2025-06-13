Глава Березовского района поблагодарил правительство Югры и спасателей за помощь в устранении последствий урагана
В Березовском районе Югры из-за последствий урагана действует режим повышенной готовности. Напомним, 11 июня 2025 года на муниципалитет обрушился ливень, крупный град и штормовой ветер, листом железа травмировало ребенка, были повреждены около трех десятков жилых домов.
Жители сообщали о сорванных крышах, поваленных заборах, отсутствии электричества и водоснабжения.
На внеочередном заседании рабочей группы при КЧС Березовского района глава муниципалитета Руслан Александров сообщил, что стихия нанесла ущерб многоквартирным домам, частному сектору и социальным объектам, идёт работа по сбору данных и формированию реестра повреждений для оценки ущерба причиненное непогодой.
Из Югры в Березового прибыли 15 сотрудников МЧС России, которые вместе с работниками администрации и муниципальных предприятий приступили к работе по ликвидации последствий урагана — сначала вывозят и распиливают упавшие деревья, сорванные листы железа, протечки крыш, поваленные заборы устраняют в оперативном порядке, а на следующей неделе начнут глобальные ремонты.
«С первой минуты после урагана мы как одна команда. Сегодня активные жители, волонтёры, предприятия и учреждения активно помогают устранять последствия стихии. Также благодаря поддержке губернатора Югры Руслана Николаевича Кухарука, правительства и отраслевых департаментов Югры, казенного учреждения «Центроспас-Югория» к нам прибыл отряд спасателей для оказания помощи нашему посёлку. Выражаю искренние слова благодарности всем тем, кто своим трудом помогает в эту трудную минуту. В единстве наша сила! Всем мира и добра», — сообщил в соцсетях Руслан Александров.