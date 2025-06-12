Столица Югры отпраздновала день города фестивалем креатива «Сделано в Ханты-Мансийске»
В день города в Ханты-Мансийске было празднично и ярко. В парке имени Бориса Лосева на ярмарке гостей встречали предприниматели с уникальными товарами и сувенирами, здесь прошли творческие и спортивные мастер-классы, детские площадки с увлекательными играми и аквагримом, турнир по шахматам, а также выступление творческих коллективов.
Кроме того, любой желающий мог получить ленточку с изображением флага нашей страны.
В честь празднования Дня России и Дня города в окружной столице развернулись площадки форума «Мама и малыш». Ребята не только весело провели время, но и с пользой: участвовали в развивающих играх, изучали географию нашей страны, создавали своими руками памятные сувениры с российским триколором.
Также в центре города прошел уличный фестиваль ханты-мансийского гостеприимства «Самоварово». Для жителей и гостей окружной столицы выступили артисты культурно-досугового центра «Октябрь». Отметим, изюминкой фестиваля стал чай из самовара, которым могли угоститься все желающие.
Кроме того, в честь Дня России и Дня города в Ханты-Мансийске прошли три бесплатные экскурсии. Участники узнали о героическом прошлом города и интересные факты современности, например, сколько лет берёзам в центре города, росли ли они в окружной столице всегда, сколько скульптур ангелочков можно найти в парке имени Бориса Лосева и многое другое.