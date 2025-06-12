В Югорске ко Дню России увековечили имена погибших героев специальной военной операции
Имена павших на передовой бойцов, выполнявших задачи специальной военной операции, увековечили на аллее «Защитники Отечества» в микрорайоне города Югорска — Югорске-2, бывшем гарнизоне 763-го истребительного авиационного полка.
Фотографии появились у входа в школу, в которой учились участники СВО, отдавшие свои жизни, защищая Родину.
На табличках, установленных на Аллее Памяти — фотографии Кирилла Литвинова, Артёма Малышева, Сергея Костенко, Дениса Положая, Александра Волынца, Дмитрия Земскова. В ближайшее время установят табличку с фотографией Евгения Махорина.
С инициативой создания аллеи памяти выступили учитель школы Галина Туманова и ученики 6Ю класса. Они реализовали проект «Помним и чтим СВОих», в результате которого и появилась аллея «Защитники Отечества».
Большой вклад в обустройство знакового места внесли родители, Югорская городская общественная организация офицеров запаса «ВЗЛЁТ», индивидуальные предприниматели и специалисты предприятия «Югорскэнергогаз», работающие в Югорске-2.
На митинге, посвящённом открытию аллеи памяти, присутствовали школьники, жители микрорайона и родственники погибших Героев — участников СВО.
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