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Фото: Центр социальных медиа Югры

Правительство Югры утвердило доплату за наставничество

17.06.2025

В ходе очередного заседания правительства Югры под председательством главы региона Руслана Кухарука сотрудникам установили дополнительные выплаты за наставничество в сфере труда. Соответствующие изменения внесены в требования к системам оплаты труда работников государственных учреждений автономного округа.

«Наставник должен быть заинтересован дать определенные знания, а молодой специалист получить их. Только взаимная ответственность и искреннее желание развиваться способствуют эффективному профессиональному росту каждого сотрудника», — отметил Руслан Кухарук.

Категории лиц, подлежащих наставничеству, включают молодых специалистов, работников, принятых на должность впервые по соответствующей специальности, а также другие категории, предусмотренные положением учреждения.

Размер выплаты за наставничество составляет до 30% от должностного оклада наставника.

Проектом предусмотрена норма о распространении действия его отдельных положений на правоотношения, возникшие с 1 марта 2025 года, по аналогии с вступлением в силу соответствующих изменений в Трудовом кодексе Российской Федерации.

Нововведение направлено на стимулирование сотрудников к обучению и сопровождению коллег, особенно в условиях омоложения кадров и привлечения новых специалистов в бюджетный сектор. 

ugra-news.ru

17.06.2025

17.06.2025