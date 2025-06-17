Правительство Югры утвердило доплату за наставничество
В ходе очередного заседания правительства Югры под председательством главы региона Руслана Кухарука сотрудникам установили дополнительные выплаты за наставничество в сфере труда. Соответствующие изменения внесены в требования к системам оплаты труда работников государственных учреждений автономного округа.
«Наставник должен быть заинтересован дать определенные знания, а молодой специалист получить их. Только взаимная ответственность и искреннее желание развиваться способствуют эффективному профессиональному росту каждого сотрудника», — отметил Руслан Кухарук.
Категории лиц, подлежащих наставничеству, включают молодых специалистов, работников, принятых на должность впервые по соответствующей специальности, а также другие категории, предусмотренные положением учреждения.
Размер выплаты за наставничество составляет до 30% от должностного оклада наставника.
Проектом предусмотрена норма о распространении действия его отдельных положений на правоотношения, возникшие с 1 марта 2025 года, по аналогии с вступлением в силу соответствующих изменений в Трудовом кодексе Российской Федерации.
Нововведение направлено на стимулирование сотрудников к обучению и сопровождению коллег, особенно в условиях омоложения кадров и привлечения новых специалистов в бюджетный сектор.