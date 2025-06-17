В Госдуму внесли законопроект об увеличении маткапитала на 25% для каждого следующего ребёнка
Сумму материнского капитала предложили увеличивать на четверть с рождением каждого ребенка. При рождении первого ребёнка размер выплат останется 690 тысяч рублей в 2025 году. За второго выплатят уже 862 тысяч рублей, а за третьего — 1,078 млн рублей.
При появлении каждого следующего ребенка (начиная с третьего и последующих) родители должны получать повторную выплату суммы, увеличенной на 25% по сравнению с предыдущей.
Авторы проекта — члены комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства — предлагают изменить порядок предоставления материнского капитала для повышения эффективности данной меры государственной поддержки семей с детьми и стимулирования улучшения демографической ситуации.
Напомним, сегодня материнский капитал предоставляется в двух вариантах: стандартный (для первого ребенка либо тех, кто получал капитал до 2020 года) и повышенный (при рождении второго или третьего ребенка, если ранее капитал не предоставлялся). Однако разница между этими размерами, по мнению разработчиков, невелика.
Так, согласно данным на 2025 год, стандартная сумма материнского капитала составляет 690,3 тысячи рублей при рождении первого ребенка плюс дополнительная выплата в размере 222,2 тысячи рублей при рождении второго ребенка, что дает общую сумму 912,5 тысячи рублей. Предлагается изменить этот подход.
Правительство РФ в своем отзыве рекомендует доработать проект, отметив, что он разработан без учета текущего механизма ежегодной индексации размеров материнского капитала. Кабмин напомнил, что в дополнение к основному материнскому капиталу при рождении третьего или последующего ребенка предусмотрена государственная поддержка в форме единовременной выплаты размером 450 тысяч рублей, предназначенной для погашения ипотечного жилищного кредита.
Кроме того, большинство регионов России реализуют собственные программы в данной сфере.