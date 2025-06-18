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При содействии ОМОН Росгвардии прошел рейд по выявлению нарушений в сфере миграции и ПДД в Югре

18.06.2025

В Сургутском районе бойцы ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре оказали силовую поддержку коллегам из МВД в проведении профилактического рейда по соблюдению требований миграционного законодательства и правил дорожного движения.

Правоохранители проверили порядка 100 транспортных средств и объекты общественного питания. По итогам мероприятий в отдел полиции доставлено более 10 иностранных граждан, подозреваемых в нарушении миграционного законодательства.

В отношении одного из предпринимателей возбуждено административное производство за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина.

За нарушения требований технического регламента о безопасности колесных транспортных средств в отношении 25 водителей составлены административные материалы.

 

Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре

 

18.06.2025

18.06.2025