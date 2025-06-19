В Югре сотрудники Росгвардии провели утреннюю зарядку для воспитанников детского сада
В рамках всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией» в Радужном сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре провёли с воспитанниками детского садика № 12 «Буратино» утреннюю зарядку.
Под патриотические песни на свежем воздухе дошколята повторяли за росгвардейцами выполнение специально подобранного комплекса упражнений, направленного на укрепление различных групп мышц и улучшение кровообращения.
После того как ребята зарядились энергией, сотрудники вневедомственной охраны рассказали им о задачах Росгвардии и о том, чем их служебная деятельность отличается от полиции.
По мнению воспитателей, подобные мероприятия играют важную роль в развитии у детей чувства патриотизма, уважения к защитникам страны, а также прививают ценности ведения активного и здорового образа жизни.