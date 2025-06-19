Общество «Знание» в ХМАО-Югре масштабирует просветительскую деятельность
Первое местное отделение общественной организации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре начало работу в Сургуте. По итогам Учредительного собрания структурного подразделения был утвержден его состав, избран председатель и намечены планы работы.
В начале заседание с приветственным словом выступил заместитель главы города Сургута Виталий Малыхин.
«Поступили инициативы, практически одновременно из Сургутского государственного университета и Сургутского государственного педагогического университета – это базовые вузы нашего города, о том, что было бы неплохо создать местное отделение Общества «Знание». Мы считаем, что это будет такой передовой пункт, это даст новый импульс развитию просветительской деятельности на территории нашего округа. Я безумно раз, что Общество «Знание» стало одной из точек координации двух образовательных учреждений», – отметил он.
Так, членам местного отделения стали 10 человек. Среди них ветеран специальной военной операции Юрий Решетин, проректор по воспитательной работе и молодежной политике СурГПУ Любовь Кириленко, директор института государства и права СурГУ Лариса Попова и другие. Председателем избран ректор СурГПУ Владислав Засыпкин.
«Большая честь для меня, спасибо за доверие. Наш университет был одним из первых, который заключил соглашение с Обществом «Знание», активно включились в очень важную и нужную работу. У нас серьезный пул лекторов в университете и работа проводится очень активно», – отметил он.
Участие в мероприятии принял и ректор Сургутского государственного университета Сергей Косенок. На заседании собравшиеся обсудили планы дальнейшей работы. В частности, это укрепление сотрудничества между СурГУ и СурГПУ, расширение пула квалифицированных лекторов, увеличение числа просветительских мероприятий и активное привлечение молодежи в качестве слушателей.
«Стратегия Общества «Знание» предусматривает создание местных отделений по всей стране, в каждом муниципалитете. Мы рады, что один из крупнейших городов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стал основой для создания такого отделения. Уверены, что новое подразделение ждет масштабное и успешное развитие. Совместными усилиями мы сможем расширить просветительскую деятельность не только в городском округе, но и во всем регионе», – отметил руководитель управления по развитию УрФО Общества «Знание» Иван Попп.
Кроме того, в рамках заседания директор филиала Общества «Знание» в ХМАО – Югре Дарья Обухова рассказала о деятельности просветительской организации в регионе. Она отметила, что в округе успешно реализуются флагманские проекты – Знание.Государство, Знание.Лекторий, Знание.Герои. С начала 2025 года в регионе было проведено более 250 мероприятий, слушателями стали более 14000 жителей региона. Также в ноябре прошлого года Ханты-Мансийск стал одной из площадок просветительского марафона Знание.Первые.