В Югре продолжается набор участников программы «Земский работник культуры»
До 15 июля жители Югры могут подать заявки на участие в федеральной программе «Земский работник культуры». Проект помогает привлекать специалистов в учреждения культуры малых городов и сел с населением до 50 тысяч человек.
Участники программы получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Также предусмотрены дополнительные меры поддержки: служебное жилье или компенсация аренды, оплата переезда, компенсация проезда в отпуск раз в два года и дополнительные выплаты молодым специалистам.
Для участия необходимо иметь российское гражданство и профильное образование (высшее или среднее). Обязательное условие — работа по специальности в выбранном населенном пункте не менее пяти лет. Принять участие могут и студенты, которые завершают обучение в этом году.
В 2025 году в Югре открыто 12 вакансий по программе. Среди них — преподаватели музыки, хореографы, режиссёры и другие специалисты. Работы ждут в Полновате, Игриме, Салыме, Агане, Советском, Барсово, Луговском, Лангепасе, Покачах, Радужном, Пыть-Яхе и Югорске.
Документы принимаются до 15 июля по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14 А. Подробную информацию можно получить на сайте Департамента культуры Югры или по телефону +7 (3467) 360-143 (доб. 2435).