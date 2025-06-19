Губернатор Югры отметил кратное повышение эффективности добычи ТРИЗов в регионе
Эффективность добычи трудноизвлекаемых запасов нефти в Югре несмотря на санкционное давление запада выросла в три с половиной раза благодаря усилиями предприятий топливно-энергетического комплекса.
Такие данные озвучил губернатор автономного округа Руслан Кухарук во время одного из интервью на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума. Он напомнил, что Югра является одним из ключевых нефтегазоносных регионов страны, а также одной из крупнейших нефтедобывающих территорий мира, занимая первое место по добыче нефти и второе — по добыче газа в Российской Федерации. А доходы от добычи нефти формируют более 70 % окружного бюджета, сообщает ТАСС.
«Югра выступает пилотным регионом, который готов эти проекты поддерживать — прежде всего они ориентированы, чтобы сегодня поддержать предприятия нефтяной отрасли, поскольку это основа экономики нашего региона и в целом страны. Проект, реализуемый в Югре в условиях санкций, по извлечению трудноизвлекаемой нефти, позволил в 3,5 раза повысить эффективность добычи углеводородного сырья из ТРИЗов», — заявил Руслан Кухарук в эфире телеканала «Россия-24».
Кроме того, импортозамещение по ряду проектов в секторе нефти и газа на сегодня достигло уровня 90 %, добавил губернатор Югры. Это касается оборудования, технологических решений и программного обеспечения, уточнил он.
«Югра и далее готова выступать пилотным полигоном по отработке механизмов поддержки нефтяной отрасли, наших компаний», — подчеркнул Руслан Кухарук.