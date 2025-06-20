Югорские археологи с «СургутИнформ-ТВ» записали цикл программ об археологии и истории Югры

Рейтинг «Медиаразведки» турсервиса «Туту» дал оценку 9,9 из 10 югорским достопримечательностям.

«Медиаразведчики» — тревел-блогеры и журналисты на собственном опыте оценивали такие возможности региона, как музеи, отели, рестораны, маршруты и многое другое.