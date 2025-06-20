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Югорские археологи с «СургутИнформ-ТВ» записали цикл программ об археологии и истории Югры

20.06.2025

Югорские археологи совместно с телекомпанией «СургутИнформ-ТВ» записали цикл передач об археологии и истории ХМАО-Югры. В утренней программе «Вставай» появилась специальная рубрика «Культурный слой», где спикерами выступили кандидаты исторических наук Олег Кардаш и Георгий Визгалов.

Они в увлекательной форме представили зрителям результаты собственных многолетних исследований феноменального археологического наследия севера Западной Сибири.

 

Весной 2025 года вышло 15 эпизодов, рубрика оказалась востребована зрителями и получила одни из самых высоких рейтингов в программе «Вставай».

 

Часть выпусков была посвящена Северному морскому пути и роли Югры в освоении Арктики. Ученые рассказали о первых русских арктических

мореходах, об особенных русских судах – кочах – маневренных и грузоподъемных, о том, чем оказалась важна Югра для освоения Арктики. 

 

Подробности в выпусках:

https://sitv.ru/arhiv/video/vstavai/vstavaj-ot-220525/

https://sitv.ru/arhiv/video/vstavai/vstavaj-ot-230425/

20.06.2025

20.06.2025