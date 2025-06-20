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Губернатор ХМАО – Югры Руслан Кухарук избран председателем регионального Наблюдательного совета Общества «Знание»

20.06.2025

Кандидатура была поддержана единогласно на общем собрании регионального отделения просветительской организации. Оно состоялось 19 июня на площадке Югорского государственного университета в Ханты-Мансийске.

«Благодарю коллег за оказанное доверие быть председателем Наблюдательного совета Общества «Знание» в нашем регионе. За прошлый год в автономном округе под эгидой Общества проведено более 340 просветительских мероприятий, в которых приняли участие свыше 68 тысяч жителей Югры. Для нас это, прежде всего, возможность поддержать талантливых и инициативных молодых людей, которые сегодня вносят свой вклад в развитие просветительской деятельности. Мы создадим все условия для того, чтобы молодёжь могла не только получать знания, но и делиться ими с другими. Особое внимание будет уделено поддержке молодёжных образовательных проектов, развитию наставничества и созданию площадок для обмена опытом между поколениями. Убеждён, что совместными усилиями мы сформируем крепкую основу для будущего нашего региона, где каждый молодой человек сможет реализовать свой потенциал и внести значимый вклад в развитие общества», – отметил Руслан Кухарук.

Участие в собрании приняли члены регионального отделения, лекторы, а также почетные гости – заместитель Главы города Сургута Виталий Малыхин и руководитель управления по развитию УрФО Общества «Знание» Иван Попп.

«Очень важно, что у нас региональное отделение развивается с 2022 года. Все основные проекты, в том числе, пилотного уровня, проходили всегда через Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, благодаря такому внимательному отношению как со стороны членов реготделения, так и со стороны правительства», – поделился Иван Попп.

В ходе общего собрания были также избраны заместитель председателя Наблюдательного совета – им стала заместитель Губернатора ХМАО – Югры Елена Майер, а также председатель регионального отделения Общества «Знание» ХМАО – Югры. Этот пост занял ректор Югорского государственного университета Роман Кучин.

«Уважаемые коллеги, благодарю вас за оказанное доверие. У нас сейчас очень много новых идей, перспектив, которые будем общими усилиями реализовывать с учетом уже достигнутых результатов работы. Самое бесценное, что есть в регионе – это человеческий капитал, который мы с вами формируем, популяризируя научное знание для подрастающего поколения. Это очень важно для создания технологического суверенитета, воспитания патриотизма в России. Уточнились практически все национальные проекты, и работа Российского Общества «Знание» будет существенно влиять на результаты их достижения», – отметил Роман Кучин.

В рамках заседания Иван Попп рассказал о перспективах развития Общества «Знание». Он отметил ключевые векторы развития в 2025 году, а также поделился стратегическими задачами общественной организации. В частности, это увеличение охвата аудитории и масштабирование лекторского сообщества.

Отметим, что в округе успешно реализуются федеральные проекты Общества «Знание» – Знание.Государство, Знание.Лекторий, Знание.Герои и другие. Так, с начала 2025 года в регионе прошло более 250 мероприятий, слушателями стали более 14000 жителей региона. Также в ноябре прошлого года Ханты-Мансийск стал одной из площадок просветительского марафона Знание.Первые.

Ханты-Мансийский автономный округ стал третьим регионом УрФО, где открылось местное отделение. Структурное подразделение Общества «Знание» начало работу в Сургуте.

Отметим, что югорчане активно участвуют в конкурсах общественной организации. Так, 9 школ ХМАО – Югры одержали победу во втором сезоне конкурса инициатив родительских сообществ. Кроме того, сейчас идет активный прием заявок на 5 юбилейный сезон конкурса Знание.Лектор. Регистрация для спикеров старше 18 лет открыта до 15 июля, для школьников – до 30 июня.

20.06.2025

20.06.2025