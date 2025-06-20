Губернатор ХМАО – Югры Руслан Кухарук избран председателем регионального Наблюдательного совета Общества «Знание»
Кандидатура была поддержана единогласно на общем собрании регионального отделения просветительской организации. Оно состоялось 19 июня на площадке Югорского государственного университета в Ханты-Мансийске.
«Благодарю коллег за оказанное доверие быть председателем Наблюдательного совета Общества «Знание» в нашем регионе. За прошлый год в автономном округе под эгидой Общества проведено более 340 просветительских мероприятий, в которых приняли участие свыше 68 тысяч жителей Югры. Для нас это, прежде всего, возможность поддержать талантливых и инициативных молодых людей, которые сегодня вносят свой вклад в развитие просветительской деятельности. Мы создадим все условия для того, чтобы молодёжь могла не только получать знания, но и делиться ими с другими. Особое внимание будет уделено поддержке молодёжных образовательных проектов, развитию наставничества и созданию площадок для обмена опытом между поколениями. Убеждён, что совместными усилиями мы сформируем крепкую основу для будущего нашего региона, где каждый молодой человек сможет реализовать свой потенциал и внести значимый вклад в развитие общества», – отметил Руслан Кухарук.
Участие в собрании приняли члены регионального отделения, лекторы, а также почетные гости – заместитель Главы города Сургута Виталий Малыхин и руководитель управления по развитию УрФО Общества «Знание» Иван Попп.
«Очень важно, что у нас региональное отделение развивается с 2022 года. Все основные проекты, в том числе, пилотного уровня, проходили всегда через Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, благодаря такому внимательному отношению как со стороны членов реготделения, так и со стороны правительства», – поделился Иван Попп.
В ходе общего собрания были также избраны заместитель председателя Наблюдательного совета – им стала заместитель Губернатора ХМАО – Югры Елена Майер, а также председатель регионального отделения Общества «Знание» ХМАО – Югры. Этот пост занял ректор Югорского государственного университета Роман Кучин.
«Уважаемые коллеги, благодарю вас за оказанное доверие. У нас сейчас очень много новых идей, перспектив, которые будем общими усилиями реализовывать с учетом уже достигнутых результатов работы. Самое бесценное, что есть в регионе – это человеческий капитал, который мы с вами формируем, популяризируя научное знание для подрастающего поколения. Это очень важно для создания технологического суверенитета, воспитания патриотизма в России. Уточнились практически все национальные проекты, и работа Российского Общества «Знание» будет существенно влиять на результаты их достижения», – отметил Роман Кучин.
В рамках заседания Иван Попп рассказал о перспективах развития Общества «Знание». Он отметил ключевые векторы развития в 2025 году, а также поделился стратегическими задачами общественной организации. В частности, это увеличение охвата аудитории и масштабирование лекторского сообщества.
Отметим, что в округе успешно реализуются федеральные проекты Общества «Знание» – Знание.Государство, Знание.Лекторий, Знание.Герои и другие. Так, с начала 2025 года в регионе прошло более 250 мероприятий, слушателями стали более 14000 жителей региона. Также в ноябре прошлого года Ханты-Мансийск стал одной из площадок просветительского марафона Знание.Первые.
Ханты-Мансийский автономный округ стал третьим регионом УрФО, где открылось местное отделение. Структурное подразделение Общества «Знание» начало работу в Сургуте.
Отметим, что югорчане активно участвуют в конкурсах общественной организации. Так, 9 школ ХМАО – Югры одержали победу во втором сезоне конкурса инициатив родительских сообществ. Кроме того, сейчас идет активный прием заявок на 5 юбилейный сезон конкурса Знание.Лектор. Регистрация для спикеров старше 18 лет открыта до 15 июля, для школьников – до 30 июня.