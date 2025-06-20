Стойбище, купание в открытом чане и собачья упряжка вывели Югру в ТОП-5 для туристов
Рейтинг «Медиаразведки» турсервиса «Туту» дал оценку 9,9 из 10 югорским достопримечательностям.
«Медиаразведчики» — тревел-блогеры и журналисты на собственном опыте оценивали такие возможности региона, как музеи, отели, рестораны, маршруты и многое другое.
В итоге одну из самых высоких оценок путешественников принесли региону посещение стойбища ханты Сопочиных в Сургутском районе, где можно познакомиться с бытом оленеводов, а также катания на собачьих упряжках. О визите съемочной группы в гости к оленям и хаски мы рассказывали подробнее в феврале этого года.
«Эмоции от погружения в местный колорит на этнографическое стойбище очень сильные. Впервые рыбачила, видела оленей, полностью прочувствовала местную культуру. Другие активности тоже порадовали: например, приятно удивил уровень местных бань, было интересно кататься на снегоходах и хаски. В общем, весь спектр удовольствия от зимы, который можно получить, я получила точно», — рассказала редактор Psychologies.ru Фаина Кутовая.
Эксперты отметили также необычные впечатления от гриль-парка Finland с купанием в чане под открытым небом. Все эти три активности получили оценку 10 из 10 от гостей.
Отметим, что уже во второй раз принимал участников «Медиаразведки» в 2024 году (первая поездка состоялась в 2021 году). Оба раза тур получил одну из самых высоких оценок — 9,9 из 10.
Спланировать увлекательную поездку по автономному округу может помочь сайт visitugra.ru.