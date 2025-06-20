Ветеранов СВО зовут на новую передовую — службу в органах муниципальной власти
Продолжается обучение участников второго потока программы «Время героев» на площадке Мастерской управления «Сенеж».
Участники второго потока федерального проекта «Время героев» глубже познакомятся с государственной политикой и всей системой государственного управления на очередном образовательном модуле, который продлится до 5 июля 2025 года на площадке Мастерской управления «Сенеж».
Тема местного самоуправления прозвучала 18 июня, о его роли и задачах рассказали заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев и сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.
«Президент на встрече с главами муниципалитетов поставил нам важную задачу — обеспечить успешную интеграцию участников специальной военной операции в мирную жизнь, приглашая их на новую передовую — службу в органах муниципальной власти. Сейчас я приехала встретиться с участниками программы и пригласить их на службу в органы муниципальной власти. У нас есть достойные примеры — Герой России, глава Новосергиевского района Оренбургской области Нурсултан Муссагалеев и глава Думы Нижнего Новгорода кавалер трех Орденов Мужества Евгений Чинцов. Они также прошли обучение по программе «Время героев». Их опыт вдохновляет, показывая, как можно продолжать служить стране, переходя к новой важной миссии на муниципальном уровне», — сказала сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева, которая стала одним из экспертов программы обучения кадров «Время героев».
Напомним, программа «Время героев» для подготовки руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах публичной власти и государственных компаниях реализуется по поручению Президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС.
К обучению, которое рассчитано на два года, приступили 85 участников. В их числе 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества.
В марте 2025 года в Югре начал работу региональный проект «Герои Югры», в рамках которого будут готовить кадры для муниципалитетов региона. К слову, региональная программа поддержки участников специальной военной операции и их семей получила высокую оценку Центрального аппарата Фонда «Защитники Отечества».