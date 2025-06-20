Елена Майер рассказала о соглашениях, достигнутых на ПМЭФ по развитию образования, культуры и спорта в Югре
Заместитель губернатора Югры Елена Майер оценила договоренности, достигнутые на Петербургском международном экономическом форуме по вопросам развития сфер образования, культуры и спорта в автономном округе.
В частности, Елена Майер прокомментировала соглашение правительства региона с акционерным обществом «Газпром-Медиа Холдинг», заключенным накануне на полях ПМЭФ 2025.
«Это партнерство открывает для нас новые возможности в плане развития креативных индустрий. И в первую очередь в фокусе нашего сотрудничества — продвижение бренда нашего международного кинофестиваля «Дух огня», привлечение зарубежных кинематографистов, развитие кластера, связанного с киноиндустрией. Мы здесь, безусловно, также видим перспективу по подготовке кадров. Молодые специалисты должны получать возможность освоения современных медиатехнологий. И сотрудничество с «Газпром-Медиа» станет для нас очень хорошим импульсом для развития и продвижения нашего культурного потенциала», — подчеркнула заместитель губернатора.
Также сегодня губернатор Руслан Кухарук подписал соглашение о сотрудничестве правительства Югры с Федерацией дзюдо России. Елена Майер отметила, что в округе ведется системная работа по развития этого вида спорта. Взаимодействие с всероссийской федерацией открывает новые перспективы как для подготовки начинающих спортсменов, так и для проведения на территории региона крупных соревнований.
«Мы делаем ставку на развитие как массового, так и профессионального спорта. У нас есть очень сильные дзюдоисты, которые достойно представляют Югру на российской арене. Рассматриваем проведение в Югре крупных соревнований, возможно, чемпионата России по дзюдо в следующем году. Соглашение поможет решать все эти вопросы значительно быстрее», — сказал Елена Майер.
Кроме того, в рамках форума будет заключено соглашение с Санкт-Петербургским государственным университетом. Это сотрудничество выведет на новый уровень взаимоотношения региона с одним из крупнейших вузов страны как в образовательной, так и в научной сфере.
«Учитывая то, что у нас активно ведется работа по строительству ИНТЦ «Юнити-Парк», наше партнерство подразумевает тесное взаимодействие вузов Югры с Санкт-Петербургским университетом, в том числе через поддержку одаренных детей на базе нашего регионального центра «Сибириус». Это новые возможности для наших студентов, аспирантов, ученых, которые точно так же смогут защищать свои научные работы и диссертации на площадке СПБГУ», — подчеркнула представитель правительства Югры.
Активно участвует в реализации значимых проектов культурной и образовательной сфер и компания «Газпром нефть». Соглашение с нефтяниками было подписано накануне.
«Это не только один из ключевых союзников в вопросе развития нефтяной отрасли региона, но и наш надежный социальный партнер. Сейчас мы вместе реализуем важный проект — создание инновационной экспозиции «Энергия недр», которая будет реализована в сентябре 2026 года на базе Музея геологии, нефти и газа. На состоявшейся накануне рабочей встрече мы обсуждали концепцию и даже рассмотрели проектные решения по созданию экспозиции площадью более 500 квадратных метров на площадке музея, которая на данный момент не используется для экспозиций. Очень важно, что здесь будет задействованы самые современные мультимедийные технологии, которые может предоставить компания «Газпром нефть». И кстати, та экспозиция, тот контент, который компания представила здесь на площадке ПМЭФ, будет в том числе использован и на нашей выставке «Энергия недр», — заметила Елена Майер.
Добавим, что в рамках большой культурной программы Петербургского международного экономического форума Югра представляет проект «Эхо Духа огня». В течение трех дней на площадках «Ленфильма» и кинотеатра «Родина» будут представлены картины — победители последнего фестиваля.
«Сюда приехали режиссеры этих фильмов. И сегодня мы открыли эту площадку в кинотеатре «Родина» совместно с известной сценаристкой Марией Изольдовной Зверевой. Также наш партнер «Росконгресс» на площадке ПМЭФ продвигает бренд нашего кинофестиваля. Кстати, уже известны даты его проведения в следующем году — это 12-16 марта», — заключила заместитель губернатора Югры.
Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Одно из ключевых событий в мировой экономике проводится в северной столице в 28-й раз.