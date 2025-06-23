Прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Сухум запустят 28 июня
Авиакомпания «РусЛайн» открывает рейсы по новому направлению Ханты-Мансийск — Сухум. Как сообщается на сайте «Туризм в Югре», полеты станут доступны всем желающим 28 июня.
Пассажиры смогут летать из Ханты-Мансийска в Сухум на современных 50-местных самолетах Bombardier CRJ100/200. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и субботам. Общее время в пути составит 6 часов 55 минут с технической посадкой в Саратове, которая займет около часа. Пассажирам предлагаются билеты по цене от 18 188 рублей в одну сторону, включая провоз багажа массой до 10 кг. В стоимость уже включены все сборы авиакомпании, однако могут применяться дополнительные агентские сервисные сборы. Количество мест по специальной цене ограничено.
Новые рейсы позволят жителям Югры и гостям региона быстрее и комфортнее добираться до крупнейшего в Абхазии города на современных безопасных самолетах.
«Мы рады предложить жителям Югры отличную возможность добираться до Черноморского побережья. Новый маршрут открывает доступ к теплому климату и живописной природе Абхазии — это особенно актуально для северного региона, где так ценится комфортный летний отдых», — комментирует заместитель генерального директора по коммерции — коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» Наталия Кошевар.