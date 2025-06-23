В Югре восстановят стойбище, где жил и творил мансийский писатель Юван Шесталов
Место силы и территорию притяжения молодежи воссоздадут в Ханты-Мансийском автономном округе по заветам Ювана Шесталова.
Об этом заявил губернатор Югры Руслан Кухарук, пообщавшись с родственниками творца и посетив место, где жил, творил и нашел последний приют выдающийся мансийский поэт и писатель Юван Николаевич Шесталов.
«В Городище мирового смотрителя, как сам называл это место Юван Николаевич, он черпал силы и вдохновение. К сожалению, сейчас территория вблизи Байбалаковской протоки пребывает в запустении. Но все же именно здесь след, оставленный Юваном Николаевичем, его любовь к родному краю ощущаются особенно сильно», — рассказал Руслан Кухарук.
Родственники писателя рассказали главе региона о жизни, быте, мечтах и стремлениях Ювана Николаевича, который на месте городища планировал создать этноисторическое стойбище — оно должно было стать центром притяжения, чтобы молодежь могла изучать историю и культуру коренных народов Севера, развивать свой творческий потенциал.
«Уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать эту мечту реальной. Поручил профильным ведомствам совместно с администрацией Ханты-Мансийского района и родственниками Ювана Николаевича проработать проект по восстановлению территории. Мы должны сохранить память о великом мансийском писателе, создать условия для того, чтобы его наследие продолжало жить и вдохновлять новые поколения», — сообщил Руслан Кухарук.