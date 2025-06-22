В День памяти и скорби губернатор Югры возложил цветы к Вечному огню Мемориала Славы в Ханты-Мансийске
В День памяти и скорби в Ханты-Мансийске почтили память героев, отстоявших мир ради будущего поколений. Цветы к Мемориалу Славы возложили губернатор Югры Руслан Кухарук, представители правительства региона и местной власти, ветераны СВО, общественники и неравнодушные граждане.
В начале церемонии в Парке Победы окружной столицы прозвучало обращение к гражданам Советского Союза от 22 Июня 1941 года.
«Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!»
Жители Ханты-Мансийска почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания.
«В День памяти и скорби сердца миллионов россиян бьются в унисон. Мы помним, какой ценой нам досталась Победа, и эту священную память передаем из поколения в поколение», — отметил накануне в своих социальных сетях губернатор Югры Руслан Кухарук.
Ветеран специальной военной операции Евгений Соловьев, который также пришел возложить цветы к Вечному огню, уверен: народ перестает существовать, если забывает свою историю.
«Считаю, что это наш святой долг — с благодарностью помнить о подвигах наших дедов. Важно, что и сегодня, спустя годы, на СВО наши ребята также совершают такие же подвиги во имя своей страны. И память о героизме наших дедов, которые выстояли против нацизма и победили, вдохновляет их и придает сил», — говорит офицер, отдавший 30 лет службе Отечеству.