Первое в Югре Шаимское месторождение нефти отмечает юбилей
65 лет назад, 21 июня 1960 года, Шаимская нефть открыла миру Западно-Сибирскую нефтегазоносную провинцию
Героями, открывшими Шаим, стали члены легендарной бригады Семёна Урусова. Это стало второй победой после открытия Березовского газа в сентябре 1953 года.
Начальник Шаимской нефтеразведочной экспедиции Михаил Шалавин сохранял сенсацию в тайне до подтверждения, передавая первые данные о дебите в Тюмень начальнику Юрию Эрвье... на азербайджанском языке: «Ики юз али — уч юз» («250-300 тонн»).
21 июня 1960 года скважина Р-6 ударила большим фонтаном — до 350 тонн нефти в сутки. В радиограмме Шалавина Эрвье сообщалось: «…амбар сейчас почти полностью заполнен нефтью...»
Последствия открытия Шаимской нефти были грандиозными — месторождения начали открывать одно за другим. В мае-июне 1964 года — первые баржи с нефтью с Шаимского, Усть-Балыкского и Мегионского месторождений отправили на Омский нефтеперерабатывающий завод. А в 1965 году Шаимскую нефть начали транспортировать в Тюмень по новому трубопроводу Шаим — Тюмень, открыв путь для стремительного роста добычи и освоения недр Югры.
Сегодня в Югре вспоминают и чествуют первопроходцев, чьи мужество, упорство и профессионализм заложили фундамент нефтегазового могущества России.
Сегодня на телеканале Югра состоялась премьера документального фильма телеканала «Шаимская нефть. И мир не будет прежним» — об истории одного из самых событий XX века в нашей стране.