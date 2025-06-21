Нефтяники при поддержке правительства Югры запустят производство йода в регионе
Соглашение между правительством Югры и крупной нефтяной компанией нацелено на реализацию целого ряда проектов в ключевых для округа направлениях, в том числе в социальной сфере.
Подписание соглашения состоялось на полях ПМЭФ-2025, свои подписи под документом о сотрудничестве поставили губернатор автономного округа Руслан Кухарук и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, сообщает телеграм-канал «Югра Z официально».
Стороны договорились о сотрудничестве сразу по нескольким важным направлениям: это и экономическое развитие округа в целом, и работа над улучшением инвестиционного климата, и укрепление промышленного и научного потенциала, и повышение экологической безопасности производства и энергоэффективности технологических процессов.
В целом совместная работа направлена на создание благоприятных условий для решения многих социальных вопросов югорчан.
Отдельно стоит сказать о достижении договоренности по реализации инновационного проекта по промышленному извлечению йода из попутно добываемой воды. Эта инициатива играет особую роль, если помнить, что 90% потребляемого в России йода импортируется из-за рубежа. Таким образом, проект напрямую будет работать на технологическую независимость региона и страны, поспособствует развитию отечественной медицины, окажет заметное влияние на электроэнергетику и агропромышленный комплекс.