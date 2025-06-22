Родина-мать из огня: в Ханты-Мансийске прошла патриотическая акция
В Ханты-Мансийске этой ночью состоялась памятная акция «Огненные картины войны». На площади в парке Победы вспыхнули более 3 000 свечей, сложенных в образ Родины-матери — символа стойкости, патриотизма памяти о героизме в годы Великой Отечественной войны.
Почтить память погибших в годы войны пришли жители города, участники молодежных движений, ветераны специальной военной операции, общественные деятели и представители власти. Вместе с ними участие в акции принял губернатор Югры Руслан Кухарук.
«Уже не первый год Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город трудовой доблести Ханты-Мансийск, участвует в акции. Сначала — в международной «Свече памяти», а после присвоения городу почётного звания — и в «Огненных картинах войны». Это действительно возможность сказать слова благодарности нашим ветеранам, почтить память погибших, показать, что мы сегодня едины. Единение проявляется в тех, кто пришёл — ветераны, участники СВО, молодежь, волонтёры. Это миссия сохранения исторической правды и подвига народа, победившего фашизм. Это то чувство, которое в сердце каждого гражданина России. Я благодарю всех, кто сегодня здесь. Кто сохраняет память о победе нашего народа», — подчеркнул глава региона.
Председатель Думы Югры Борис Хохряков напомнил, что вклад жителей округа в Победу нельзя переоценить:
«На фронт ушло более 18 тысяч жителей, вернулось меньше половины. Ханты-Мансийск сейчас признан городом трудовой славы. Почему? Потому что во время Великой Отечественной войны здесь люди ответственно трудились. Только Самаровский рыборазводный завод отправил на фронт более 30 млн банок консервов. Это почти половина всего продовольственного снабжения армии. Люди здесь трудились с полной самоотдачей. Мы обязаны сохранить эту память и передать её молодёжи».
Мэр города Максим Ряшин отметил, что патриотизм в Ханты-Мансийске — не лозунг, а внутренняя установка многих поколений:
«Люди идут сами, от мала до велика. Их не нужно специально звать. Им важно быть частью таких событий. Это и про уважение к истории, и про живое общение — то, чего нам всем так не хватает. Это возможность вспомнить и быть рядом».
Особое значение акция приобрела для представителей молодежи, которые пришли не из чувства долга, а по внутреннему зову. Один из них — заместитель руководителя Молодой гвардии «Единой России» в Ханты-Мансийске Денис Медведев. Его рассказ о прадеде стал живым примером того, как семейная память может стать личной миссией.
«У меня два прадеда воевали. Один — Салахадин Емагулов, родился в 1924 году, в 17 лет ушёл добровольцем на фронт. Был тяжело ранен — в руку, в ногу, в голову. После госпиталя в Казани ему дали первую группу инвалидности, и на фронт он больше не попал. Но всю жизнь трудился — был ветераном труда, победителем соцсоревнований. В деревне он до сих пор считается героем. У меня дома его фотография висит в Красном углу — как у кого-то иконы. Для меня участие в таких акциях — это не про «высокие слова», а про честную память. Про то, что передали нам предки. И что мы обязаны сохранить».
В этой акции приняла участие Молодая гвардия и движение Волонтеры Победы, которые выложили «огненную» композицию из лампад. Как рассказал Денис Лопухов, исполняющий обязанности руководителя местного отделения «Молодой Гвардии», каждый год молодёжное движение принимает активное участие в подготовке:
«Для нас это неформальное участие. Это уважение, это честность перед нашими предками. Великая Отечественная война — это то, что невозможно забыть».