Более 10 тысяч югорских пенсионеров получили компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно
По данным Отделения Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, с начала года 10 138 неработающих пенсионеров региона получили компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно.
Неработающие пенсионеры, живущие на Крайнем Севере и в аналогичных по климату районах, имеют право на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года.
Компенсировать стоимость проезда можно по одному из двух вариантов на свое усмотрение. Первый — заранее обратиться в Отделение фонда перед поездкой и получить талон, по которому выдадут бесплатные билеты на проезд. Второй вариант — купить билеты самостоятельно и затем получить в фонде компенсацию понесенных расходов.
«Компенсацию за проезд можно получить за любой вид транспорта: личный автомобиль, поезд, автобус, самолет или корабль. В каждом случае сумма компенсации не будет превышать стоимости проезда в эконом-классе. Под льготу подпадает отдых в любой точке России. Если здравница находится в другой стране, региональное Отделение Социального фонда компенсирует проезд только до границы России», — рассказала Ольга Галюк управляющий Отделением СФР по ХМАО – Югре.
Заявление о компенсации проезда можно оформить в клиентских службах Отделения СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, МФЦ или на портале Госуслуг. В последнем случае к заявлению потребуется прикрепить фото или скан билетов.
По всем вопросам вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).